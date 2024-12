Carrera Hybrid erhält eine Unterstützung für externe Controller

Wenige Wochen nach Release wird die Carrera Hybrid App um zwei spannende Funktionen erweitert, einen Karriere-Modus und eine Unterstützung externer Controller. Beide Neuerung versprechen neue Herausforderungen und eine gesteigerte Kontrolle.

Ab sofort werden externe Gaming-Controller von der Carrera Hybrid App unterstützt, die via Bluetooth oder Kabel mit dem genutzten mobilen Endgerät verbunden werden. So werden die bisherigen Steuerungsoptionen über den Neigungssensor (Tilt) oder einen Bildschirm-Joystick um eine haptische Variante ergänzt. Es werden nahezu alle handelsüblichen Controller unterstützt, man muss lediglich in den Optionen die Funktion aktiveren. Darüber hinaus plant Carrera im Jahr 2025 einen eigenen Controller auf den Markt zu bringen, der speziell für das Rennbahnerlebnis angepasst ist.

Das neue Highlight der App ist der Karriere-Modus. Hier können sich die Spielenden ganz in Videospielmanier von einem Level zum anderen hocharbeiten, indem sie neue Herausforderungen meistern und so exklusive Features freischalten. Jedes erfolgreiche Rennen sorgt mit besseren Leistungen für einen Fortschritt im Spiel. Für alle Erfolge sammelt man Punkte, die man direkt wieder investieren kann. Mit diesen kann man Verbesserungen für das Fahrzeug kaufen und so die Beschleunigung, die Bremsen und die Höchstgeschwindigkeit optimieren. Je weiter man voranschreitet, desto weiter kommen wir mit der Perfektionierung unserer Fahrzeuge.

