Henry Cavill, bekannt für seine ikonischen Rollen in Franchises wie The Witcher und Man of Steel, übernimmt offiziell die Führung bei einem neuen Projekt im Warhammer 40,000-Universum. Amazon Studios und Games Workshop haben endlich ihre lang erwartete Vereinbarung getroffen und bestätigt, dass sich eine Warhammer 40,000-TV-Serie nun aktiv in Entwicklung für Amazon Prime Video befindet. Cavill, ein leidenschaftlicher Fan des Tabletop-Spiels, wird nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern auch als Executive Producer fungieren.

Mit der nun abgeschlossenen Vereinbarung kann die Entwicklung des ersten Warhammer 40,000-Projekts offiziell beginnen. Games Workshop zeigte sich begeistert von dem Prozess und betonte, wie viel Arbeit investiert wurde, um die umfangreiche Lore und die zahlreichen Charaktere des Franchises zu sichten und den besten Ausgangspunkt für die Serie zu finden: „Es ist offiziell – Games Workshop und Amazon Studios haben ihre Vereinbarung abgeschlossen – die kreativen Leitlinien sind festgelegt, und wir sind bereit, Warhammer auf die Leinwand zu bringen.“

Amazon & Henry Cavills „Warhammer 40K“-Adaption startet mit TV-Serie

Auch wenn die genauen Details noch geheim sind, wurde der Grundstein für ein filmisches Universum gelegt (das sogenannte WCU), das nach den ersten Warhammer 40,000-Produktionen möglicherweise auch Warhammer Fantasy umfassen könnte. „Es hat vielleicht ein Jahr gedauert, aber es war ein Jahr, das sich gelohnt hat! Und was für ein Vergnügen – durch die schiere Größe des Warhammer 40,000-Universums zu stöbern, über Charaktere, Handlungsbögen und den thematischen Kern zu diskutieren, der allem zugrunde liegt“, sagte Games Workshop.

Cavill teilte in einer Erklärung mit: „Mein unglaubliches Team und ich haben zusammen mit den brillanten Köpfen von Games Workshop in Konzept-Räumen gearbeitet, um Herangehensweisen an die Größe und Pracht der Warhammer-Welt zu entwickeln. Gemeinsam haben wir uns durch die Fülle an unglaublichen Charakteren gewühlt und alte Texte und Schriften studiert. Unsere gebündelten Anstrengungen haben uns zu einem fantastischen Ausgangspunkt für unser Universum geführt, der von den Verantwortlichen bei Amazon und Games Workshop genehmigt wurde. Dieser Ausgangspunkt bleibt vorerst ein Geheimnis. Bleibt dran – da kommt noch mehr!“

Hier könnt ihr das ganze Erklärung lesen

Das Warhammer 40,000-Universum, bekannt für seine düstere Ästhetik, dreht sich um den Überlebenskampf der Menschheit angesichts ständiger Bedrohungen von innen und außen. Die ikonischen Space Marines sowie Fraktionen wie die Black Templars und Blood Angels bieten eine reiche Grundlage für die Adaption. Das erste Projekt von Amazon soll diese Sci-Fi-Welt mit einem D&D-Flair zum Leben erwecken – mit der Liebe zum Detail, die Fans erwarten.

Die Produktion befindet sich noch in den frühen Phasen, ein Drehbuch gibt es noch nicht, und ein Veröffentlichungsdatum liegt wohl noch Jahre entfernt. Games Workshop betonte die lange Vorbereitungszeit und die Wichtigkeit, die Serie mit Präzision zu entwickeln. Für Fans, die das Warhammer 40,000-Universum schon jetzt erleben möchten, bieten Spiele wie Warhammer 40,000: Space Marine 2 und animierte Adaptionen bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das Potenzial des Franchises.

Diese Adaption stellt einen bedeutenden Schritt für Warhammer 40,000 dar, da das Franchise den Sprung von Tabletop-Spielen in den Mainstream wagt. Cavills Beteiligung verleiht dem Projekt Glaubwürdigkeit und Begeisterung, insbesondere da er selbst eine große Leidenschaft für das Ausgangsmaterial hat. Als einer der lautstärksten Hollywood-Verfechter von Geek-Projekten ist Cavill in der einzigartigen Position, sowohl Authentizität zu gewährleisten als auch die Anziehungskraft des Franchises für neue Zielgruppen zu erweitern.

Auch wenn die genauen Details der Serie noch geheim bleiben, markiert die Bestätigung von Amazons Warhammer 40,000-Adaption den Beginn eines potenziell weitreichenden, facettenreichen filmischen Universums. Fans können sich auf weitere Updates freuen, während das Projekt voranschreitet – in dem Wissen, dass Cavills Vision und Engagement diese ehrgeizige Unternehmung leiten werden.