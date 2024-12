Adventskalender 2024 – Tag 9

An Tag 9 von unserem Adventskalender 2024 haben wir gleich drei verschiedene Spiele für euch zu gewinnen. Gemeinsam mit dem Publisher Astragon verlosen wir den Bau-Simulator in der Gold-Edition als Steam-Key, den neuen Landwirtschafts-Simulator 2025 für die PS5 (physisch) und den Police Simulator Patrol Officers für die Switch (physisch).

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Astragon“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Gold-Edition des Bau-Simulators ist perfekt für jeden, der neu in das Spiel einsteigt. Denn neben dem Hauptspiel enthält er das Kramer Pack und alle Inhalte des Year 1 Season Pass. Dazu zählen: das JCB Pack, das Cosmetic Pack 1 und 2, das Sany Pack, die Flughafen-Erweiterung sowie die Weltraumbahnhof-Erweiterung. Im Bau-Simulator warten die unterschiedlichsten Baufahrzeuge auf ihren Einsatz und in über 100 verschiedenen Missionen kann man von dem Bau eines Fahrradweges bis hin zu einem ganzen Weltraumbahnhof in kleinen und großen Aufträgen sein Können zeigen. Dabei kann man fast alle maschinellen Bauschritte selbst durchführen, egal ob es darum geht eine Baugrube auszuheben, eine Straße zu asphaltieren oder das Obergeschoss eines neuen Gebäudes zu betonieren. Man hat stets die Wahl, ob man die Schritte alle selbst durchführen oder doch auch mal einen überspringen möchte.

Der Landwirtschafts-Simulator 2025 ist erst letzten Monat frisch auf den Markt gekommen und ruft die Spielenden zur virtuellen Feldarbeit. Mittlerweile zählt der Landwirtschafts-Simulator zu den kultigsten Spielserien und besitzt eine gigantische Fan-Gemeinde mit eigenen Conventions. Im Vergleich zur Vorgängerversion gab es vielfältige Veränderungen. So wurden die Inhalte weiter ausgebaut und neue Nutzpflanzen und damit verbundene Arbeitsabläufe in das Spiel gebracht. Auch die Auswahl an Regionen ist gewachsen und natürlich wurde ebenso der Fuhrpark ergänzt und erweitert. Weitere Neuerungen finden sich in der Grafikengine und auch die Wettereffekte wurden weiter ausgebaut.

Im Police Simulator Patrol Officers wartet der virtuelle Streifendienst in der fiktiven US-amerikanischen Großstadt Brighton auf euch. Zunächst muss man im Streifendienst ganz unten anfangen und beginnt damit Strafzettel zu schreiben. Während man die Nachbarschaft kennenlernt, muss man stets darauf achten, dass die Gesetze eingehalten werden, was auch für einen selbst gilt. Das dynamische Verkehrssystem generiert den Verkehrsfluss und sorgt für Autounfälle und andere Unfälle. Der Spielende hat die Wahl zwischen drei verschiedenen Distrikten von Birghton mit unterschiedlichen Nachbarschaften, die uns vor unterschiedliche Herausforderungen stellen.

