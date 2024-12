Adventskalender 2024 – Tag 8

Hinter dem heutigen Türchen von Tag 8 von unserem Adventskalender 2024 verbirgt sich das absolute Böse. Denn heute verlosen wir 2x die Dungeons 4 inkl. des DLCs The Good, The Bad and The Evil für die Playstation 5.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Kalypso Media“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das absolute Böse und seine vertrauenswürdigste Dienerin Thalya kehren nach den Ereignissen des famosen Vorgängers in Dungeons 4 zurück, um erneut über die Mächte des Guten zu triumphieren. Errichtet den Dungeon eurer Träume, versammelt Heerscharen von Monstern um euch und sagt der Oberwelt und dem Guten den Kampf an!

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 05.01.2025 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr