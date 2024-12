Adventskalender 2024 – Tag 6

Tag 6 im großen Game2Gether-Adventskalender 2024! Der heutige Nikolaustag steht dieses Jahr komplett im Zeichen von Mario & Luigi. Wir verlosen heute 2x ein Exemplar von Mario & Luigi Brothership für Nintendo Switch inkl. eines kleinen Fanpaketes.

Begebt Euch mit „Mario & Luigi Brothership“ auf eine spannende Seereise mit den beiden Helden. Ein völlig neues Land, neue Freunde, alte Bekannte und ein Bösewicht, den es aufzuhalten gilt. Erlebe rundenbasierte Kämpfe, lerne neue Partnertechniken und füge alle Inseln im Ozean wieder zusammen. In dem rund 30 Stunden umfassenden RPG-Adventure laufen die Mario-Brüder zur Höchstform auf und knüpfen damit an alte Erfolge auf dem DS/3DS an. Weitere Infos findet ihr in unserer ausführlichen Review.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr