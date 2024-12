Adventskalender 2024 – Tag 28

An Tag 28 geht nun unser Adventskalender 2024 zuende, aber ihr könnt morgen nochmal ein Türchen bei unserem Hardwarekalender öffnen. Zum Abschluss verlosen wir heute von Carrera einmal das 2,4 GHz Mario Kart™, Yoshi – Quad 1:40 und einmal das 2,4 GHz Nerf™ Blasting Car.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Carrera„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das 2,4 GHz Mario Kart™, Yoshi – Quad 1:40 ist die kleine Version, der beliebten Mario-Kart-Fahrzeuge von Carrera. Im Maßstab 1:40 ist es so kompakt, dass man hiermit auch auf engem Raum zum Rennen starten kann. Dank lenkbarer Achse ist es in alle Richtungen lenkbar und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h. Eine Akkuladung reicht für ca. 8 Minuten Fahrt und der Akku kann via USB-Anschluss in 25 Minuten nachgeladen werden.

Das Carrera RC Nerf™ Blasting Car richtet sich an kleine und große Action Fans ab 6 Jahren. Im beiliegenden Magazin finden zehn originale Nerf™ Darts Platz. Es lässt sich flexibel am Fahrzeug oder an der Fernbedienung befestigen. So kann man entweder die Fernbedienung als Blaster nutzen oder den ferngesteuerten Schuss mit dem Fahrzeug wagen. Im Lieferumfang ist auch eine Zielscheibe enthalten. Diese kann entweder stationär genutzt werden oder mit einem zweiten Fahrzeug als bewegliches Ziel genutzt werden. Mit den besonderen voll beweglichen Rädern lässt sich das Fahrzeug in alle Richtungen steuern, so kann es beispielsweise auch seitlich fahren. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7 km/h ist es noch gut zu beherrschen, kann aber dennoch zügig ausweichen.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 05.01.2025 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr