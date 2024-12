Adventskalender 2024 – Tag 27

Auch nach Weihnachten ist unser Adventskalender 2024 noch nicht vorbei und wir machen mit Tag 27 weiter. Gemeinsam mit Nacon und Bigben verlosen wir einmal Gangs of Sherwood für die PlayStation 5 und einmal das RIG 700 HS Headset.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Nacon und Bigben“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Egal ob im Singleplayer oder im Koop mit bis zu vier Spielenden, Gangs of Sherwood verspricht Action rund um die Geschichte von Robin Hood. Man kann zwischen den vier Helden Robin, Marian, Bruder Tuck und Little John wählen, die alle einen einzigartigen, aber völlig anpassbaren Spielstil bieten. So machen wir und gemeinsam oder auch alleine auf die Suche nach Reichtümern, um sie an die Armen zu verteilen. Dabei kämpfen wir uns in einer explosiven Kampagne vom Sherwood Forrest bis hin zum fliegenden Schloss des Sheriffs durch ganze Horden von Gegnern.

Das Nacon RIG 700 HS ist ein Gaming-Headset, das für den PC und die PlayStation entwickelt wurde. Es besitzt einen besonders leichten Aufbau und kristallklare Audioqualität. Mit einer Akkulaufzeit von 12 Stunden hält es auch lange Gaming-Sessions durch. In den Kopfhörer ist ein Regler für die Lautstärke und die Klangabstimmung integriert, um schnelle Anpassungen vornehmen zu können. Die Polsterung von Kopfbügel und Ohrmuscheln besteht aus Memory-Schaum, so ist auch eine gute Isolierung von Umgebungsgeräuschen sichergestellt. Die 40 mm großen Treiber des Headsets verfügen über Niederfrequenz-Resonatoren, die den Bass verstärken, aber gleichzeitig Verzerrungen reduzieren.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr