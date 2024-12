Adventskalender 2024 – Tag 19

Heute in einer Woche ist Weihnachten schon fast wieder vorbei, aber zum Glück ist heute erst Tag 19 in unserem Adventskalender 2024. Gemeinsam mit KFA2 suchen wir für drei Hall of Fame Tactical Mäuse jeweils ein neues Zuhause.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „KFA2/Galax“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

In der Regel verbindet man mit KFA2 nur Grafikkarten, doch durch den Mutterkonzern Galax gehört auch Peripherie, wie die Hall of Fame Tactical Maus zum Portfolio. Die drahtlose Gaming-Maus auf E-Sport-Standard bietet einen Sensor von PixArt mit einer Auflösung von bis zu 32.000 DPI und verfügt über acht individuell programmierbare Tasten. Eine Individualisierung der Maus kann mittels der Software HOF AI erfolgen. Für eine leichte und schnelle Bewegung der Maus ist sie mit großformatigen PTFE-Gleitpads ausgestattet. Die drahtlose Anbindung erfolgt mittels 2,4-GHz-Wireless und zum Laden der Maus steht ein USB-C-Anschluss zur Verfügung.

Sensor: PixArt Optical Sensor Auflösung: bis zu 32.000 DPI (anpassbar) Maximale Geschwindigkeit: 400 IPS Maximale Beschleunigung: 40 g Polling Rate: bis zu 1.000 Hz Lift of Distanz: bis zu 2 mm Schalter: Omron Switches mit 50 Millionen Klicks Tasten: 8 programmierbare Tasten + 1 RGB-Ein-/Ausschalter Gewicht: 125 g

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr