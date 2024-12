Adventskalender 2024 – Tag 18

Endlich Tag 18 in unserem Adventskalender 2024. Heute gibt es mit JBL was auf die Ohren oder besser gesagt in die Ohren, wir verlosen die In-Ear-Kopfhörer Quantum TWS.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „JBL„ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die JBL Quantum TWS besitzen gleich zwei unterschiedliche Verbindungsmodi, so kann man sie via Bluetooth mit allen Bluetooth-fähigen Geräten, wie Smartphones und Tablets, verbinden. Darüber hinaus gibt es aber auch die Option einer latenzarmen 2,4-GHz-Verbindung mittels des mitgelieferten USB-C-Dongles, perfekt für die nächste Gaming-Session. So kann man dank JBL Dual Source auch während man zum Zocken die 2,4-GHz-Verbindung nutzt, via Bluetooth zusätzlich das Smartphone anbinden und so Anrufe entgegennehmen. Für laute Umgebungen bieten die In Ears automatisch kalibriertes, adaptives Noise-Cancelling mit Ambient Aware, um auch die Umgebung nicht aus der Wahrnehmung zu verlieren. Mit JBL QuantumSURROUND hat man zudem das Gefühl sich mitten im Spiel zu befinden, dank eines realistischen und präzisen Sounds. Für eine gute Sprachqualität verfügen die In Ears über sechs Mikrofone mit integrierter Beamforming-Technologie. Dank IPX4-Design und einer Akkulaufzeit von 8 Stunden plus 16 weitere Stunden über Nachladen in der Ladebox sind die JBL Quantum TWS der perfekte Begleiter für unterwegs.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 05.01.2025 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr