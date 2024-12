Adventskalender 2024 – Tag 16

Unser Adventskalender 2024 geht mit großen Schritten voran und heute haben wir schon Tag 16 erreicht. Doch nicht nur wir feiern die Weihnachtszeit, auch in World of Warships finden aktuell die Weihnachtsevents statt. Grund genug, gemeinsam mit Wargaming ein Stufe VIII Kriegsschiff und ein umfangreiches Merchandise-Bundle zu verlosen.

Das Winter-Update von World of Waships umfasst verschiedene Events, in denen ihr allerlei Belohnungen sammeln könnt. In „Wunder der Arktis“ kann man im Hafen Nordlyshavn nach und nach einen Weihnachtsbaum schmücken und auch einen Ingame-Adventskalender öffnen und sich so täglich auf Geschenke freuen. Ist der Baum vollständig geschmückt, erhält man die permanente Tarnung Neujahrshimmel. In der „Expedition zum Nordpol“ kann man die Abenteuer von Li Wei und Olaf Lundgren abschließen und sich das amerikanische Schlachtschiff North Carolina als Stufe-VIII-Schiff sichern, zudem gibt es für den Abschluss der Expedition das deutsche Schlachtschiff Schlieffen mit der Stufe X als Belohnung. Bis zum 9. Januar können Kommandanten von Schiffen ab der Stufe V Festtagszertifikate erspielen, die man gegen (Mega-)Weihnachtsgeschenkcontainer eintauschen kann und so unter anderem eines von 145 Schiffen, mit viel Glück bis zur Stufe IX oder höher, erhalten kann. In einem News-Artikel haben wir alle Neuerung zusammengefasst.

Highlight unserer heutigen Verlosung ist neben dem Stufe VIII Kriegsschiff sicherlich das Plüsch-Maskottchen und der Stift aus unserem Merchandise-Bundle. Darüber hinaus enthält das Bundle noch ein Kartenspiel, ein T-Shirt, Metallstrohhalme und einen Handy-Ständer.

