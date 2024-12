Adventskalender 2024 – Tag 14

Noch kurze 10 Tage bis Weihnachten! Ja, richtig gelesen…. heute ist bereits Tag 14 im großen Game2Gether-Adventskalender 2024. Heute verlosen wir jeweils ein Exemplar von Let´s Sing 2025 für die Nintendo Switch und für die PS4 (inkl. Mikro) sowie je ein Exemplar von Undisputed für die PS5 und für XBox Series (Deluxe Edition).

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Plaion“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Mit Let’s Sing 2025 holst du dir das ultimative Karaoke-Erlebnis direkt in dein Wohnzimmer! Trällere mit Familie und Freunden die aktuellsten Hits oder stöbere in der großzügigen Auswahl allzeit beliebter Klassiker. Tritt deine Reise zum Ruhm im brandneuen Career-Modus an oder schließe dich den VIPs an und hol dir Zugang zu noch mehr Liedern. Tritt zu Hause oder online mit Sängern weltweit auf!

Undisputed bringt den Boxsport zurück auf die Konsole! Undisputed ist ein authentisches Boxspiel, das von begeisterten Boxfans zusammen mit der professionellen Box-Community mit viel Sorgfalt entwickelt wurde. Innovatives und authentisches Box-Gameplay mit mehr als 60 individuellen Schlägen. Schlage aus verschiedenen Winkeln und Richtungen zu. Täusche an, um Gegnern eine Falle zu stellen und dann zu kontern.

Habt ihr Lust auf weitere Gewinnchancen?

Ihr könnt auch noch bis zum 05.01.2025 an allen bislang geöffneten Türchen unserer beiden Adventskalender teilnehmen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 05.01.2025, 23:59 Uhr