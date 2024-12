Adventskalender 2024 – Tag 12

Halbzeit auf dem Weg bis nach Weihnachten und somit Tag 12 von unserem Adventskalender 2024. Star Citizen ist immer ein großes Thema bei uns und daher verlosen wir heute gemeinsam mit Star Hangar die Ingame-Raumschiffe Starlancer MAX oder TAC von MISC und dazu gibt es noch direkt eine Pulse von Mirai.

Die Starlancer von MISC ist in unterschiedlichen Varianten verfügbar und wir lassen euch hier die Wahl zwischen der Starlancer MAX und der Starlancer TAC. Erstere ist ein geräumiger Frachter mit einem Laderaum von 224 SCU. Sie ist aber auch gut geschützt, denn zwei ferngesteuerte Türme und vier Vierfach-Raketenstarter machen Piraten das Leben schwer. Für den Betrieb bedarf es eine Crew von 1 bis 4 Personen. Die Starlancer TAC hingegen ist als mittleres Patrouillenschiff konzipiert und dementsprechend mit weiteren Türmen stärker bewaffnet und auch mit stärkeren Schilden geschützt. Der Laderaum fällt damit natürlich kleiner auf und fasst bis zu 96 SCU. Darüber hinaus besitzt sie drei medizinische Betten für Notfälle und acht Jump Seats. Ein Snub Hangar rundet die Ausstattung ab und sorgt für mehr Möglichkeiten in Kämpfen. Natürlich bedarf das Mehr an Ausstattung auch eine größere Crew und so beläuft sich hier die Crewstärke auf 1 bis 7 Personen. Beide Versionen der Starlancer wurden auf der CitizenCon 2954 vorgestellt. Die MAX hat bereits ihren Weg ins Spiel gefunden, die TAC ist aktuell noch nicht einsatzbereit.

Die Pulse von Mirai ist ein offenes Bike für flexible Planetenmissionen. Mit seinem Größe 2 Laser Repeater ist die Pulse auch durchaus offensiv nutzbar, was einem zusammen mit der Geschwindigkeit und Ägilität ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Dank der kompakten Größe lässt sich das Bike auch flexibel zur nächsten Mission transportieren.

Weitere Informationen zur CitizenCon 2954 und allen dort präsentierten Neuerungen findet ihr auch in unserer Star-Citizen-Kategorie.

Wie erhalte ich mein Schiff, wenn ich gewonnen habe?

Du erhältst eine E-Mail von Star Hangar mit einem Link. Diesen Gifting-Link kopierst du in den Browser, wo du auch in deinem RSI Account eingeloggt bist. Nach Ausführung des Links wird das Schiff automatisch in deinem Account aktiviert und unter „My Hangar“ angezeigt.

