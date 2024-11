Es kommt der Tag eines jeden Gamers, an dem er sich die Frage stellen muss: PC vs Konsole? Was ist besser? Vor allem über Weihnachten kommen viele an dieser Frage nicht vorbei. Ob ein PC oder eine Konsole besser für dich geeignet ist, hängt von einigen Faktoren ab.

PC vs Konsole? Das wichtigste zuerst

Das Budget

Es ist der immer wiederkehrende Kampf um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie das aber genau aussieht und wie es gemessen wird, ist bei jeder Gruppe anders.

Die Konsoleros unter euch haben es da etwas einfacher. Ihr braucht nicht viel, um direkt loszuzocken. Dazu gehören die Konsole, Spiele, zusätzliche Controller, ein vernünftiges Headset und vielleicht noch Online-Multiplayer-Pässe. Selbst ohne vernünftiges Headset und ohne zusätzliche Controller seid ihr spielbereit. Dann gibt es natürlich noch die Pros unter euch, die Wert auf High-End-Monitore und ein Mikrofon legen.

Für die PC-Gamer unter euch ist es kein Geheimnis: Es gibt eine Vielzahl an Hardware, die Ihr in euer Setup stecken könnt. Da kommt es dann stark auf die eigenen Bedürfnisse an. Der Preis kann also hier um ein weites mehr sein als bei der Konsole. Vor allem wenn Ihr eure Karre selbst zusammenbaut, kann der Preis stark schwanken.

Auf die Preisfrage: PC oder Konsole, gibt es also keine maßgeschneiderte Antwort, weil es immer auf einen selbst und seine Vorlieben ankommt. Für Gamer, die nur ab und zu zocken, ist eine Konsole besser, da ihr hier auch ohne viel Zubehör starten könnt.

Technisches Know-how

Bei den Konsolen-Spielern sieht es ja so aus: Konsole ist angesteckt – Spiel ist geladen – du kannst loslegen. Hier ist kein technisches Know-how erforderlich. Bei PC-Gamern sieht das dann doch etwas umfangreicher aus. Du benötigst wenigsten ein Mindestmaß an technischen Fähigkeiten, auch dann, wenn du einen Fertig-PC kaufen willst. Ich rede jetzt nicht davon einen HTML-Code zu schreiben, sondern eher einen Computer nach deinen Bedürfnissen einzurichten. Auch beim Aufrüsten von neuen Hardwarekomponenten oder kosmetischen Funktionen deiner Maschine sollte ein gewisses Know-how vorhanden sein.

Vorteile der Konsole

Konsolen haben gegenüber PCs schon einige Vorteile. Sie sind kostengünstiger, müssen nicht aufgerüstet werden und die Bedienung ist leichter. Es bietet dir ohne viel Kopfzerbrechen ein schnelles Spielerlebnis.

Konsolen sind benutzerfreundlicher

Für viele Gamer ist die Konsole das Medium der Wahl. Vor allem bei Familien geht es ganz klar in diese Richtung. Sie sind vor allem leicht einzurichten. Du packst sie aus, schließt sie an und das System kann gestartet werden. Du brauchst nicht zu basteln oder technische Fähigkeiten mitzubringen, um Spaß damit zu haben.

Kein Aufrüsten notwendig

Noch ein entscheidender Vorteil – Du musst deine Konsole nicht aufrüsten. Das spart erstens Zeit und zweitens Geld. Im Gegensatz zum PC. Ihr kennt es: veraltete Hardware, Spiele-Systemanforderungen, die die Anforderungen auf deinem PC weit übersteigen. Da kann schon mal der ein oder andere Euro fällig werden. Solange die aktuelle Konsolengeneration aber auf dem Markt ist, kannst du auch alle Spiele zocken. Wenn dann die neue Generation auf den Markt kommt, dann wird auch bei den Konsoleros eine Investition notwendig. Es bleibt natürlich auch hier jedem selbst überlassen, ob man das Upgrade macht oder nicht.

Breiteres Publikum

Nach dem Smartphone ist die Konsole das meistgenutzte Medium zum zocken. Es ist also auch hier einfacher, Freunde und Familie zusammenzubringen. Dabei musst du aber darauf achten, auf welcher Konsole du und deine Freunde zocken. Nur wenige Spiele unterstützen ein plattformübergreifendes Spielerlebnis.

>Crossplay-Spiele für die Konsole

Konsole – exklusiv Titel

Dann gibt es noch Games die ausschließlich für die Konsole verfügbar sind. Das gleiche gibt es natürlich auch für den PC. Hier muss entschieden werden, welche Titel dich mehr interessieren.

>Über 40 verbesserte Spiele für die PS5 Pro

Vorteile Gaming-PC

Auch der Gaming-PC hat verschiedene Vorteile gegenüber der Konsole. Vor Allem das du deinen PC individuell anpassen kannst, um eine schärfere und realistische Grafik, eine höhere Genauigkeit durch Peripheriegeräte zu bekommen. Außerdem hast du eine bessere Möglichkeit, Spiele zu modifizieren.

So wie du es brauchst

Du entscheidest selbst, wie viel du in deinen PC investierst. Viele wollen Spiele in der bestmöglichen Grafik zocken. Dafür musst du dann natürlich auch die beste Hardware verbaut haben, was tief in deinen Geldbeutel greifen kann. Andere investieren wiederum weniger und upgraden immer nur nach Bedarf. Es bleibt also dir überlassen.

>Kaufe dir jetzt deinen Gaming-PC

Die bessere Grafik

Der wohl wichtigste Vorteil ist hier ganz klar die bessere Grafik. Du bestimmst, durch deine verbaute Hardware wie detailreich deine Spiele aussehen sollen. Bei der bestmöglichen Hardware hast du dann auch die bestmögliche Grafik und die schlägt eine Konsole um Längen. Außerdem hast du die Möglichkeit, auf mehreren Monitoren gleichzeitig zu spielen.

Kontrolle deiner Spielweise

Beim Thema PC vs Konsole hat hier der PC ganz klar die Nase vorn. Du kannst aus einer Vielzahl an Mäusen, Tastaturen, Controllern und Headsets auswählen. PC-Spieler, die das Konsolen-Feeling bei besserer Grafik erleben möchten, schließen einfach ganz entspannt einen Controller, Joystick und sogar ein Lenkrad am PC an. Was natürlich auch bei den meisten Konsolen möglich ist. Wenn es dann aber um die Präzision geht, kommst du an einer Gaming-Maus nicht vorbei. Gaming-Mäuse bieten dir eine konkurrenzlose Kontrolle und Genauigkeit bei einer Vielzahl von Spielen. Vor allem bei Ego-Shootern bist du ganz vorne mit dabei. Auch hier gibt es große Preisspannen, die du vorher einplanen musst.

Individuelle Gestaltung

Du kannst an deinem PC immer wieder das Aussehen ändern, solange das nötige Kleingeld vorhanden ist. Neues Gehäuse, RGB-Beleuchtung, mit Wasserkühlung oder ohne. Es gibt viele Möglichkeiten, die zum Design deines PCs beitragen.

Weniger Geld für Spiele

Der erste Gedanke beim Kauf eines PCs ist immer: Der kostet aber doch ne Stange Geld. Du musst aber auch so überlegen: Nach der Anschaffung sparst du einiges mehr Geld bei den Spielen. Es gibt viele Plattformen auf denen du kostengünstige Spiele kaufen kannst. Diese bekommst du dann über einen Key zugeschickt, den du einlösen kannst.

PC exklusiv Titel

Auch der PC hat seine eigenen Spiele, die du nicht auf der Konsole zocken kannst. Wie oben schon gesagt, liegt es an dir, welche Titel du bevorzugst.

Nochmal zurück zur Frage: PC vs Konsole? Was ist besser? Ich habe dir jetzt einige Vor -und Nachteile aufgezählt. Es liegt an dir, welches Spielerlebnis du gerne haben möchtest und vor allem, was dein Geldbeutel hergibt.