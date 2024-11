Nikoderiko demnächst auch auf PC!

Publisher Knights Peak und Entwickler VEA Games kündigten in einer Pressemitteilung an, dass Nikoderiko: The Magical World am 6. Dezember 2024 auch endlich für PC erscheint.

Bereits im Oktober durften sich Konsoleros auf der Nintendo Switch, der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S in das kunterbunte Abenteuer stürzen. Mit jeder Menge Retro-Vibes und einem genialen Zwei-Spieler-Modus überzeugte Nikoderiko: The Magical World die Fans und auch die Fachpresse.

Begebt Euch mit Niko und Luna auf die Reise, um eine magische Insel vom bösen Baron Grimbald zu befreien. Spielt allein oder stürzt euch im Couch-Co-Op mit einem Freund ins Abenteuer und erlebt Nikoderiko demnächst auch auf PC.

Mindestanforderungen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus Betriebssystem: Windows® 10 Prozessor: Intel® Core i5 Arbeitsspeicher: 16 GB RAM Grafik: Nvidia GTX 1050 Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz



Nikoderiko: The Magical World für PC ist sowohl über den Epic Store oder über Steam ab dem 06.12.2024 erhältlich. Auf Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series X/S ist der Titel bereits erschienen.

Wir hatten im Oktober Nikoderiko: The Magical World auf Xbox Series X getestet. Für Fans klassischer Jump ’n Runs ist der Indie-Hit ein Fest. Die Hommage an Genregrößen bringt sympathische Figuren in einer unkomplizierten Story und jeder Menge Motivation zusammen. Unser Fazit: Ein kurzweiliges und unterhaltsames Game mit Wiederspielwert.

Quelle: PM Knights Peak