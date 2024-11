Mit deadmau5 kommt die Weihnachtszeit in World of Tanks Blitz in Schwung

Wargaming und World of Tanks Blitz kooperieren mit dem Elektro-Musiker deadmau5 für eine spektakuläre Tanzparty zur Weihnachtszeit. Diese Zusammenarbeit ist die perfekte Kombination, denn deadmau5 ist nicht nur ein einflussreicher Elektro-Musiker, sondern auch leidenschaftlicher Gamer. Zum Start der Kooperation erscheint heute das Video zum neuen, energiegeladenen Track Familiars von deadmau5, der ab dem 29. November auf den digitalen Musikplattformen verfügbar ist.

Im Video entflieht deadmau5 seiner Realität am Set und verwandelt sich in seine ikonische mau5headpersona und übernimmt das Kommando über seinen eigenen Panzer. Auf einer spannenden Reise durch die Stadt verwandelt er die triste Stadtlandschaft in eine pulsierende, bunte Urlaubsmetropole.

„World of Tanks Blitz war schon immer wild, rebellisch und furchtlos“, sagt Thaine Lyman, General Manager bei MS-1 Studio, Wargaming. „Dieses Jahr werden wir die Dinge aufmischen und unseren Spielern einen frischen Twist für die Feiertage geben. deadmau5 bringt seinen elektrisierenden Stil mit und verleiht World of Tanks Blitz einen ganz neuen Vibe.“

Im Dezember startet dann auch in World of Tanks Blitz das Event „deadmau5 in the House“. Es beginnt am 2. Dezember mit der Pre-Party Blitz x deadmau5 und geht fließend in das Hauptevent über, das bis zum 26. Dezember läuft. Auf die Spielenden wartet eine Fusion aus Musik und Gameplay sowie exklusive Inhalte und Preise, man kann sich auf folgende, epische Drops freuen:

mau5tank: ein maßgeschneiderter deadmau5-Panzer, beladen mit Musik-Equipment, Lautsprechern, Lichtern und Lasereffekten

eine Reihe einzigartiger Tarnungen, von denen eine – Blink Camo – von deadmau5s berüchtigtem Nyanborghini Purracan inspiriert wurde

3 exklusive Masken, die die Helmsilhouette von deadmau5 mit speziellen Designs zeigen

2 neue deadmau5-themenbezogene Quests

Über die genannten Inhalte hinaus wird es während des Events noch weitere Sammelobjekte für die Spielenden geben. Mehr Informationen zu World of Tanks Blitz gibt es auf der offiziellen Webseite unter https://eu.wotblitz.com/de/#/.