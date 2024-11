Markstart für die neue ASUS ROG Strix Platinum Netzteilserie

Mit der ROG Strix Platinum Netzteilserie erweitert ASUS das Angebot hocheffizienter Netzteile um neue Modelle mit 850 W, 1.000 W und 1.200 W Leistung. Die Netzteile erfüllen den ATX-3.1-Standard mit Intel-Labortests und besitzen eine intelligente Leistungsabgabe sowie niedrige Verbindungstemperaturen. Abgerundet wird die Ausstattung von einer 10-Jahres-Garantie.

Die neuen ROG Strix Netzteile sind bereit jedes System mit Leistung zu versorgen, unabhängig davon, welche Art von Grafikkarte verwendet wird. Der patentierte, intelligente Spannungsstabilisator (IVS) GPU-First sorgt dafür, dass auch eine übertaktete Grafikkarte immer mit einem stabilen Stromfluss versorgt wird. Insgesamt ist der Stromfluss mit Stabilisator um 45 % stabiler als ohne IVS. Möchte man lieber den herkömmlichen, auf die CPU bezogenen Spannungssensor verwenden, muss man nur das IVS-Kabel ausstecken.

Zur Steigerung der Energieeffizienz kommen Galliumnitrid (GaN)-MOSFETs zum Einsatz. Energieverluste über die MOSFETs können so um bis zu 30 % reduziert werden. Denn die GaN-MOSFETs besitzen eine geringere Größe und ein vereinfachtes internes Layout. So wird eine bessere Wärmeableitung in Verbindung mit den Hochleistungskühlkörpern möglich. Der Lüfter des Netzteils besitzt doppelte Kugellager und erreicht eine Lebensdauer von bis zu 80.000 Stunden. Liegt die Last unter 40 %, wird der Lüfter deaktiviert und das Netzteil läuft in einem 0-dB-Modus. Auch außerhalb des 0-dB-Modus liegt die Lautstärke des ROG Strix 1000 W Platinum unter 20 dB, was sich in der A+ Cybernetics Lambda-Zertifizierung widerspiegelt. Zudem besitzt das Netzteil eine 80 PLUS Platinum-Zertifizierung mit einem Wirkungsgrad, der immer oberhalb von 89 % liegt. Die im Netzteil verbauten, hochwertigen japanischen Kondensatoren besitzen im Vergleich zu Standard-Kondensatoren eine bis zu doppelt so lange Lebensdauer. Hochwertige Kupferstifte an den PCIe-Steckern bieten eine erhöhte Wärmeleitfähigkeit und reduzieren so die Steckertemperaturen.

Das Netzteil besitzt einen vollmodularen Aufbau mit nach UL758 zertifizierten Kabeln, die zudem nach dem Flammteststandard UL1581 geprüft sind. Im Betrieb bleiben sie um bis zu 50 °C unterhalb der Sicherheitsgrenze. Um eine schnelle Zuordnung der Kabel zu gewährleisten, kommt ein neues Farbschema zu Einsatz und die Stecker der EPS-Kabel für die CPU-Stromversorgung weichen farblichen von denen für die GPU ab. Für weitere Individualisierungen des eigenen Builds werden ROG-Strix-Aufkleber mitgeliefert.

Die zentralen Features im Überblick:

ROG Strix Platinum Netzteile sind in den Versionen 1200 Watt, 1000 Watt und 850 Watt erhältlich

Bis zu 30 % mehr Energieeffizienz mit Galliumnitrid-MOSFET und besserer Wärmeableitung

„GPU-First“-Spannungsmessung mit patentiertem intelligentem Spannungsstabilisator verbessert die GPU-Stromversorgung um bis zu 45 % und steigert so die Gaming- und Gesamtleistung

Preise und Verfügbarkeit:

Die Netzteile der neuen ASUS ROG Strix Platinum Serie für eine sichere, leise und leistungsstarke Stromversorgung hochwertiger Hardware sind ab sofort erhältlich. Der UVP beträgt 209,90 € für das 850-W-Modell, 249,90 € für das 1.000-W-Modell und 269,90 € für das 1.200-W-Modell.