Gaming-Abkürzungen – Die große Liste

Willkommen zur ultimativen Sammlung der wichtigsten Gaming-Abkürzungen, die in der Gaming-Welt zu finden sind. Nachdem wir bereits die 50 essenziellen Abkürzungen in unserer Serie erklärt haben, erweitern wir jetzt unsere Liste um weitere satte 100 Begriffe. Damit seid ihr bestens gerüstet, um euch in jedem Spiel, Chat und Forum zurechtzufinden – egal ob ihr Anfänger oder erfahrene Gamer seid.

100 Gaming-Abkürzungen, die jeder Gamer kennen sollte

Im Laufe der Jahre hat sich in der Gaming-Community eine eigene Sprache entwickelt, die neuen Spielern oft wie ein undurchdringliches Rätsel vorkommt. Abkürzungen, Akronyme und Slang sind aus Online-Spielen und Chats nicht mehr wegzudenken und geben dem Spielerlebnis eine eigene Dynamik. Von Begriffen wie AFK und GG bis hin zu komplexeren Abkürzungen wie DPS und MMORPG – wir decken sie alle ab.

Im Folgenden findet ihr eine umfassende Liste von 100 weiteren Gaming-Abkürzungen, die ihr in der Gaming-Welt regelmäßig antreffen werdet, inklusive Definitionen und Erklärungen. Ganz gleich, ob ihr gerade eine Runde in einem Koop-Shooter wie „Helldivers 2“ spielt oder mit eurem Team in einem Battle Royale unterwegs seid – mit dieser Liste seid ihr bestens vorbereitet.

Die große Liste der 100 Gaming-Begriffe

ADS – (Aim Down Sights) – In vielen Shootern die Haltung, um präziser zu zielen BG (Bad Game) – Bezeichnung für ein enttäuschendes oder verlorenes Spiel. Bhop (Bunny Hop) – Eine Technik, bei der der Spieler durch Springen schneller wird. BoA (Bind on Account) – Ein Item, das an den Account und nicht an einen Charakter gebunden ist. BoE (Bind on Equip) – Ein Gegenstand, der an den Charakter gebunden wird, wenn er ausgerüstet wird. BoP (Bind on Pickup) – Ein Gegenstand, der beim Aufheben an den Charakter gebunden wird. BOT (Robot Player) – Ein KI-gesteuerter Spielerersatz in Online-Spielen. CC (Crowd Control) – Fähigkeiten, die Gegner bewegungsunfähig machen. CDR (Cooldown Reduction) – Reduziert die Zeit, die benötigt wird, um Fähigkeiten wieder zu aktivieren. Cheese – Eine unkonventionelle Strategie, die Gegner überrascht. Crafting – Das Herstellen von Gegenständen im Spiel. Crit (Critical Hit) – Ein besonders starker Angriff. CS (Creep Score) – Anzahl getöteter kleiner Gegner in MOBAs. Debuff (Power Decrease) – Eine Fähigkeit, die die Stärke des Gegners reduziert. DH (Dungeon Healer) – Ein Spieler, der in Dungeons andere heilt. DoH (Denial of Healing) – Wird in kompetitiven Spielen verwendet, wenn Fähigkeiten oder Strategien darauf abzielen, Heilung für den Gegner zu verhindern DoS (Denial of Service) – Eine Überlastung des Spiels oder Servers durch Angriffe. DoT (Damage Over Time) – Schaden, der über eine bestimmte Zeit verursacht wird. DPS (Damage Per Second) – Durchschnittlicher Schadensoutput pro Sekunde. Dungeons (engl. „Verlies“ oder „Keller“) – ein meist Labyrinthartiges System von Räumen und Gängen, das Spieler erkunden. DW (Dual Wield) – Das Führen von zwei Waffen gleichzeitig. ELO (ELO Rating System) – Ein Rangsystem zur Bewertung von Spielern. EMP (Electromagnetic Pulse) – Fähigkeit oder Waffe, die Elektronik und Schilde deaktiviert. EZ (Easy Win) – Ein Ausdruck für einen leichten Sieg. FDP (First Death Point) – Wird oft humorvoll oder analytisch verwendet, um schwierige Stellen in Spielen zu kennzeichnen. FF (Friendly Fire) – Schaden, der durch Teammitglieder verursacht wird. FFA (Free for All) – Spielmodus, bei dem jeder Spieler für sich selbst kämpft. FH (Full Health) – Wenn ein Charakter die maximale Gesundheit hat. FTG (Free to Grind) – Ein Spiel, das ohne Kosten gespielt werden kann, aber Grinding erfordert. GJ (Good Job) – Ausdruck für gute Leistung im Spiel. GLHF (Good Luck, Have Fun) – Eine nette Begrüßung vor Spielbeginn. GM (Game Master) – Person, die das Spiel überwacht oder verwaltet. GS (Gear Score) – Bewertung der Ausrüstung eines Charakters. GW (Good Work) – Lob für eine gute Leistung. GZ (Gratz – Congratulations) – Kurz für „Glückwunsch“. Hard CC (Hard Crowd Control) – Starke Effekte, die Gegner vollständig handlungsunfähig machen. HoS (Hall of Shame) – Ein Spieler, der wiederholt gegen Regeln verstößt. HoT (Heal Over Time) – Heilung, die über Zeitpunkte hinweg gegeben wird. IG (In Game) – Etwas, das innerhalb des Spiels passiert. Inv (Invite) – Einladung in eine Gruppe oder Lobby. JK (Just Kidding) – Ausdruck, dass etwas nicht ernst gemeint war. Jungler (Jungle Role) – Spielerrolle, die neutrale Gegner besiegt und Verbündete unterstützt. K/D (Kill/Death Ratio) – Verhältnis von Kills zu Todesfällen. LoS (Line of Sight) – Sichtlinie, oft relevant für Angriffe und Fähigkeiten. Loot – Gegenstände, die nach dem Besiegen von Gegnern fallen gelassen werden. Main – Primärer Charakter oder Lieblingsfigur eines Spielers. Matchmaking – Der Prozess, Gegner mit ähnlichem Können zu finden. Mob – Ein nicht spielergesteuerter Gegner. Movement Günther – Spieler der generell nicht so geschickt ist in der Steuerung seines Charakters. MP (Mana Points) – Ressourcen zur Aktivierung von Fähigkeiten. MVP (Most Valuable Player) – Spieler, der am besten gespielt hat. Ninja Looting – Ein Spieler, der unfaire Beute macht. Noob – Anfänger oder ungeschickter Spieler. NPE (New Player Experience) – Die Erfahrung für neue Spieler. NT (Nice Try) – Anerkennung für einen Mitspieler oder Gegner bei einem nicht erfolgreichem Angriff der aber nur knapp daneben war. NTM (Not Too Much) – meistens ironisch gemeint, wenn jemand etwas übertreibt oder es locker angehen soll. NVM (Never Mind) – „Schon gut“ oder „Vergiss es“. NWS (No Worries) – „Kein Problem“ oder „Macht nichts“. OFC (Of Course) – Es wird verwendet, um Zustimmung oder Selbstverständlichkeit auszudrücken, ähnlich wie „natürlich“ oder „selbstverständlich“. OOM (Out of Mana) – Zustand, in dem keine Magiepunkte mehr vorhanden sind. OP (Overpowered) – Zu starke Fähigkeit oder Charakter. OT (Off Tank) – In Team-basierten Spielen wie „World of Warcraft“ oder „Overwatch“ bezieht sich OT auf einen Tank, der als sekundärer Schutz für das Team dient, normalerweise für spezifische Situationen. PK (Player Killing) – Das Töten anderer Spieler. POTG (Play of the Game) – Besonders herausragende Spielsequenz. Pull – Einen Gegner in eine Kampfzone locken. PvX (Player vs. Everything) – Spieler gegen alles (PvP und PvE). Quest – Eine Aufgabe oder Mission im Spiel. Ragequit – Das plötzliche Verlassen eines Spiels aus Frust. RDM (Random Deathmatch) – Ein zufälliger Spielmodus im Mehrspielerbereich. Rez (Resurrect) – Das Wiederbeleben eines Charakters. Roam – Sich im Spiel frei bewegen, oft zur Unterstützung. RP (Role-Play) – Rollenspiel mit in-Character Verhalten. Rush – Ein schneller Angriff oder Vorstoß. SALT (Frustration) – Verärgerung oder Wut über das Spiel. Scrim (Scrimmage) – Ein Trainingsspiel oder Übungsmatch. SMD ( Surface-Mounted) – leicht zu findendes Item SMG (Submachine Gun) – Maschinenpistole, eine Art von Waffe. Spawn – Das Auftauchen eines Charakters oder Gegners. Speedrun – Ein Spiel schnellstmöglich durchspielen. Splash Damage – Schaden, der auf mehrere Gegner übergeht. Squishy – Charakter mit niedrigen Verteidigungswerten. Stacking – Häufung von Effekten oder Boni. Stun – Fähigkeit, die Gegner bewegungsunfähig macht. Support – Unterstützungsrolle im Team. TF (Team Fight) – Ein Kampf, an dem mehrere Teammitglieder beteiligt sind. TG (Thank God) – Ausdruck von Erleichterung oder Dankbarkeit. Tilt – Zustand der Frustration, der das Spiel beeinträchtigt. TK (Team Kill) – Das versehentliche oder absichtliche Töten eines Teammitglieds. TP (Teleport) – Fähigkeit, sich sofort an einen anderen Ort zu bewegen. Troll – Spieler, der absichtlich stört oder ärgert Twink – Niedrigstufiger Charakter mit hochwertiger Ausrüstung. Ward – Ein Objekt, das zur Überwachung von Bereichen platziert wird. Waveclear – Die Fähigkeit, eine große Anzahl von Gegnern schnell zu töten. Wombo Combo – Kombinationsangriff im Team. WP (Well Played) – Lob für eine gute Spielleistung. WTS (Want to Sell) – Wird oft in Multiplayer-Spielen verwendet, um anderen Spielern mitzuteilen, dass man einen Gegenstand oder eine Ressource verkaufen möchte. XP Farm – Ort oder Strategie zum schnellen Sammeln von Erfahrungspunkten. Yolo (You Only Live Once) – Risikobereitschaft im Spiel. Zoomer – Bezeichnung für jüngere Spieler. ZOT (Zone of Threat) – Gefahrenbereich, der durch Gegner oder Fallen entsteht.

Mit dieser erweiterten Liste seid ihr nun noch besser gerüstet, um jede Gaming-Situation zu meistern. Egal, ob ihr alte Hasen oder Neueinsteiger seid – Game2Gether hat euch mit den wichtigsten Gaming-Begriffen versorgt. Behaltet unsere Artikel in euren Favoriten und schaut immer mal wieder vorbei, denn in der Welt der Videospiele tauchen ständig neue Begriffe auf!

Bleibt dran, Game2Gether hält euch wie immer über die neuesten Trends und Abkürzungen in der Gaming-Welt auf dem Laufenden.

Hier gelangt ihr zu den 50 wichtigsten Gaming-Abkürzungen

Quellen: