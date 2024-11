ASUS stellt das ProArt PA602 Gehäuse in der Wood Edition vor

ASUS hat mit dem ProArt PA602 Wood Edition ein neues PC-Gehäuse angekündigt, das die Ästhetik und Nachhaltigkeit des PA602-Gehäuses mit Elementen aus haltbarem und auffälligem Holz unterstreicht. Dazu wurden drei unterschiedliche Holzelemente integriert, die vom Forest Stewardship Council® (FSC®) zertifiziert sind und aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen.

An der Oberseite finden sich lange Griffe aus Holz und lange Holzstücke kommen in der belüfteten Frontplatte des Gehäuses zum Einsatz. Darüber hinaus wird das Front-I/O-Panel mit einem Hintergrund aus Holz in Szene gesetzt. Bei der Holzsorte fiel die Wahl auf Esche, da diese im Vergleich zu Walnuss eine höhere Härte und Haltbarkeit aufweist. Für die Fertigung werden zunächst die idealen Holzstücke ausgewählt und dann mittels Thermoholzbehandlung verbessert. Nach der Formgebung und dem Schleifen der Oberfläche erfolgt ein zweistufiger Beschichtungsprozess, der das natürliche Aussehen der Holzmaserung mit einer glanzarmen Oberfläche hervorhebt.

Das Front-I/O-Panel verfügt über einen USB 20 Gbps schnellen USB Typ-C Anschluss. Dazu gibt es noch zwei USB 3.2 Gen 1 USB-Anschlüssen und zwei USB-2-Anschlüsse.

Leistungsstarke Kühlung:

Das ASUS ProArt PA602 Wood Edition vereint umfassende Kühlung mit einem unauffälligen Betrieb. In der Front sind hinter dem offenen Gitter bereits zwei 200 mm ProArt-Lüfter installiert. Im Vergleich zu 120-mm- oder 140-mm-Gehäuselüftern können sie bei gleicher Lautstärke deutlich mehr Luftvolumen durch das Gehäuse fördern. Die großblättrigen Lüfter haben eine Dicke von 38 mm und können mittels PWM-Signal zwischen 300 U/min und 1.000 U/min geregelt werden. Der Airflow liegt bei bis zu 190,2 cfm. In der Gehäuserückseite findet sich zudem noch ein 140 mm großer ProArt-Lüfter. Luftleitbleche im Gehäuse optimieren den Luftstrom. Dabei leitet ein langgestrecktes Paneel entlang der Vorderkante des Mainboard-Trägers den Luftstrom sanft über die Oberkante des Mainboards. So werden störende Turbulenzen vermieden. An der PSU-Abdeckung findet sich eine abgewinkelte Vorderkante, die den Luftstrom zu Grafikkarte umlenkt. Für die Ansteuerung der Lüfter ist ein PWM-Hub im Gehäuse integriert, der bis zu sechs Lüfter ansteuern kann. Bedient wird dieser über das Front-I/O-Panel und bietet eine manuelle Steuerung sowie eine automatische Regelung.

Bei dem linken Seitenteil bietet das Gehäuse zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder kann man ein geschlossenes Metallelement wählen, bei dem Kühleffizienz und Haltbarkeit im Vordergrund stehen oder ein Seitenelement aus Tempered Glass. Letzteres besitzt im Bereich der Grafikkarte einen perforierten Einsatz, über den diese noch besser mit Kühlluft versorgt werden kann.

Mit Staubfiltern wird das Eindringen von Staub ins Gehäuse reduziert. Eine LED an der Gehäuseseite zeigt dabei an, wenn die Staubfilter gereinigt werden müssen.

Müheloser Build:

Im ASUS ProArt PA602 Wood Edition finden selbst voll bestückte EATX-Mainboards ausreichend Platz vor. Sollte man einen Luft-CPU-Kühler bevorzugen, steht hierfür eine Einbauhöhe von 190 mm zur Verfügung. Nutzt man lieber eine (AiO-)Wasserkühlung, kann man in der oberen Halterung des Gehäuses einen Radiator bis zur Baugröße 420 mm positionieren. Auch für große und leistungsstarke Grafikkarten wird viel Platz geboten. Der integrierte Grafikkartenhalter stellt dabei sicher, dass die Karte gerade und waagerecht gehalten wird. Darüber hinaus hat man die Wahl, ob man diese horizontal oder vertikal ausrichten möchte.

Da sich das Gehäuse durchaus an professionelle Anwendende richtet, wird auch viel Platz für Massenspeicher geboten. So finden insgesamt bis zu acht 2,5-Zoll-SSDs ihren Platz. Es können auch vier 3,5″-Laufwerke in den Laufwerksschächten montiert werden, allerdings stehen diese dann nicht mehr für 2,5″-SSDs zur Verfügung.

Auch der Bedarf von Werkzeugen wird hier deutlich reduziert, denn beide Seitenteile lassen sich mittels Knopfdruck öffnen. Darüber hinaus bietet das Gehäuse erstmalig mit der Grapics Card Slot Clamp einen innovativen Mechanismus zur mühelosen Installation von PCIe-Karten.

Die zentralen Features im Überblick:

Nachhaltiges Holzdesign: Teile des Gehäuses sind für einen einzigartigen Look aus Holz gefertigt, das vom Forest Stewardship Council® zertifiziert wurde

Überlegener Airflow: Das Frontgitter ist hochporös und zwei extragroße 200 x 38 mm große Lüfter an der Vorderseite sorgen für maximale Luftzufuhr, während ein 140 mm großer Lüfter an der Rückseite für Abluft sorgt.

Umfangreiche E/A und IR-Staubanzeige auf der Vorderseite: USB 20 Gbps Typ-C®-Port plus Power Lock Latch & zweistufige PWM-Steuerung

Konstruktionsfreundliches Design: Zu den Merkmalen gehören die werkzeuglose Montage der Grafikkarte, ein integrierter Grafikkartenhalter und ein eingebauter Lüfter-Hub

Preis und Verfügbarkeit:

Das ASUS ProArt PA602 Wood-Edition ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einem UVP von 259,90 € verfügbar.