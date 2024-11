Abwärtskompatibilität der „Switch 2“ bestätigt

Obwohl sich Nintendo hinsichtlich der Nachfolgekonsole zur Switch noch sehr bedeckt hält, dürfen die Spieler bezüglich eines Punktes aufatmen. Die Abwärtskompatibilität der „Switch 2“ ist seit heute offiziell bestätigt.

Shuntaro Furukawa wandte sich in einem kurzen Tweet auf X (ehemals Twitter) an die Fans und bestätigte, dass die Nachfolgekonsole der Nintendo Switch abwärtskompatibel sein wird. Das bedeutet, dass sämtliche Software der Nintendo Switch auch auf der „Switch 2“ läuft. Gleiches gilt wohl auch für das Angebot rund um Nintendo Switch Online.

This is Furukawa. At today’s Corporate Management Policy Briefing, we announced that Nintendo Switch software will also be playable on the successor to Nintendo Switch. Nintendo Switch Online will be available on the successor to Nintendo Switch as well. Further information about…

