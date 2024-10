ZURU Pets Alive Magic Bunnies im Test

Vor kurzem hatten wir die neuen Pets Alive Magic Bunnies von ZURU schon in einer News-Meldung angekündigt. Mittlerweile hatten wir die Gelegenheit, uns einen der süßen Hasen genauer anzusehen.

Vielen Dank an ZURU für die Bereitstellung des Testmusters.

Was ist ein Magic Bunny?

Die Serie Pets Alive von ZURU umfasst die unterschiedlichsten Spielzeuge mit süßen Tieren, die allesamt gemeinsam haben, dass sie über interaktive Funktionen, wie Geräusch- und Lichteffekte verfügen. Eine der neusten Ergänzungen dieser Serie sind die ZURU Pets Alive Magic Bunnies, drei verschiedene Bunnies, die sich in einem Zauberhut verstecken und nur ihre Ohren gucken heraus. Sie verfügen über verschiedene Licht- und Soundeffekte, passend zum Thema Zauberei und Kaninchen. Die Magic Bunnies verstecken sich in einem Zauberhut, der mit einem kleinen Zauberstab, begleitet von Licht- und Soundffekten, geöffnet werden kann. Auch das Herausziehen des Bunnies wird effektvoll begleitet, es gibt sogar Konfetti dazu. Natürlich warten im Zylinder noch einige weitere Überraschungen im Zauberhut darauf, von den Kindern entdeckt zu werden.

Über ZURU Toys:

2003 gründete der Neuseeländer Nick Mowbray in Hongkong mit seinem Bruder den Spielzeughersteller Guru, zwei Jahre später entstand durch den Einstieg der Schwester schließlich ZURU. Die ersten internationalen Erfolge brachte schließlich Bunch O Balloons ein, worauf weitere erfolgreiche Produktlinien, wie X-Shot, X-Shot Water, Rainbocorn, Pets Alive und viele weitere folgten. Im Laufe der Zeit rückten Faktoren, wie Recycling und Weiterverwendbarkeit immer mehr in den Vordergrund.

Die äußere Erscheinung:

Die ZURU Pets Alive Magic Bunnies verstecken sich zunächst in einem Zauberhut, der komplett aus Kunststoff gefertigt ist. Er ist sehr stabil gefertigt, sodass er auch ruppigen Kinderhänden lange standhält. Hinten im Zylinder steckt ein kleiner Zauberstab aus Kunststoff. In diesem steckt ein Magnet, sodass wir mit ihm das Zauberkaninchen aktivieren können. Damit der Zauberstab vor dem Kauf nicht verloren gehen kann, ist der Zylinder vollständig in einer bedruckten Kunststofffolie eingewickelt. Oben aus dem Zylinder schauen die Ohren des Magic Bunny heraus. So kann man erkennen, welche Farbe sich im Hut verbirgt.

Lasst uns Zaubern:

Um den Magic Bunny aus seinem Zylinder zu befreien, brauchen wir etwas Magie. An der Vorderseite ist eine Stelle mit einem kleinen Herz markiert, wenn wir hier den Zauberstab hinhalten beginnt der Bunny Geräusche zu machen und die Ohren blinken. Zunächst blinken die Ohren rot und das Geräusch zeigt uns direkt, dass wir nicht erfolgreich waren. Man braucht zunächst ein paar Anläufe, doch dann ertönt ein Erfolgsgeräusch und die Ohren blinken grün. Jetzt hört man ein Klacken und kann den oberen Teil des Zylinders abnehmen. Für den Fall, dass der Mechanismus nicht funktioniert, gibt es an der Rückseite eine Notentriegelung.

Jetzt gilt es den Magic Bunny fest zu greifen, besser am Hals statt an den Ohren, und aus dem Zylinder zu ziehen. Hier muss man fast schon reißen, den Bunny und Zylinder sind mit einem Kabel verbunden, dass an der Unterseite des Bunnies eingesteckt ist und herausgezogen werden muss. Wenn man das Gefühl hat, gleich reißt das Kabel, zieht man genau richtig. Das ist etwas irritierend, sodass wir eine ganze Zeit brauchten, um den Bunny aus seinem Zylinder zu zaubern, da wir erst immer Sorge hatten etwas zu beschädigen. Sobald sich der Magic Bunny vom Kabel gelöst hat, ertönt eine Jubelmelodie und Konfetti wird in die Luft geschleudert.

Jetzt können wir die Überraschungen aus dem Inneren des Zylinders einsammeln. Dabei sollte man nicht das Geheimversteck hinter dem Stern vergessen. Um dieses zu öffnen, muss man den Zauberstab an die richtige Stelle des Sterns halten. Mit dem Magneten kann man dabei den Mechanismus entriegeln. Schön ist, dass man den Magic Bunny immer wieder in den Zylinder zurückstecken kann. Dazu muss man nur das Kabel einstecken und den Mechanismus unten im Zylinder neu spannen. Wenn man nun den Deckel aufsetzt, verriegelt sich dieser und wir können erneut zaubern.

Der Magic Bunny und die Überraschungen:

Bei ZURU Pets Alive Magic Bunnies warten mehrere Überraschungen auf uns. Am wichtigsten ist hier natürlich der Magic Bunny. Insgesamt gibt es drei verschiedenen, jeweils weinen weißen, einen schwarzen und einen rosafarbenen. Welcher im Zylinder wartet, sieht man stets an den herausschauenden Ohren. Darüber hinaus verstecken sich noch zwei von sechs Sammelfiguren im Geheimfach. Diese können zum Beispiel abhängig von der Temperatur die Farbe wechseln, im Dunkeln leuchten oder einfach nur süß aussehen. Dann gibt es noch einen Stickerbogen, eine fluffige Knete, noch mehr Konfetti und einen Sammelkatalog. Die Knete hat eine ähnliche Konsistenz wie ein Marshmallow. Man kann sie sehr leicht kneten und extrem in die Länge ziehen.

Unser Magic Bunny:

In unserem Zylinder warte, wie man bereits sehen konnte, der weiße Magic Bunny auf uns. Im Katalog konnten wir herausfinden, dass es den Namen Pearl trägt. Es besitzt ein sehr flauschiges Fell und große Kulleraugen. Die Formgebung ist sauber und gleichmäßig, genauso wie auch die Verarbeitung. Das rosafarbene Näschen ist aus Kunststoff gefertigt, denn hier versteckt sich der Sensor für den magnetischen Zauberstab (wahrscheinlich ein Reed-Kontakt). Die großen Ohren verfügen über Ohrmuscheln aus farbigem, transparentem Kunststoff und werden von innen bunt beleuchtet. Wie wir bereits hören konnten, verbirgt sich im Inneren noch ein Lautsprecher. An der Unterseite findet sich neben dem Steck-Kontakt für den Zylinder noch das Batteriefach sowie ein Ein-/Ausschalter. Eine Lautstärkeregelung gibt es nicht. Der Bunny ist wirklich hochwertig und sauber verarbeitet. Die Batterien sind enthalten und direkt im Bunny drin.

Man kann mit dem Magic Bunny auch außerhalb des Zylinders interaktiv spielen. Wenn man den Zauberstab an die Nase hält, beginnt er wieder bunt blinkend zu leuchten und er spiel verschiedene Melodien ab. Manchmal sagt er auch Abrakadabra. So kann man neben einer Kuscheleinlage auch noch interaktiv mit dem Bunny spielen und kleine Zaubershows veranstalten.

Fazit:

Mit den Pets Alive Magic Bunnies bietet ZURU ein wirklich unterhaltsames, magisches Spielzeug mit einem interaktiven, aber auch kuscheligem Kaninchen im Zauberhut. Schön ist, dass man die Magie des aus dem Zylinder Zauberns immer wieder aufs neue erleben kann. Hierbei darf man ruhig etwas ruppiger vorgehen, muss es sogar, dass kann im ersten Moment etwas irritieren. Die Anleitung versucht dies in Bildsprache deutlich zu machen, die Darstellung könnte man aber vielleicht noch etwas optimieren. Sehr schön ist auch, dass der Bunny auch über das Herauszaubern hinaus noch interaktive Spielmöglichkeiten bietet. Sehr fair ist auch, dass man die Farbe des Bunnies vor dem Auspacken erkennen kann. So lässt sich sicherstellen, dass auch der gewünschte Hase enthalten ist. Die zugehörigen Überraschungen sind passend abgestimmt und runden den Lieferumfang ab. Wobei hier vielleicht ansonsten auch noch ein oder zwei Gimmicks für ein direktes Spiel mit dem Magic Bunny passend gewesen wären. Den Test habe ich gemeinsamt mit meiner sechsjährigen Tochter durchgeführt, die hellauf begeistert war und das Herauszaubern noch viele Male wiederholt hat. Steckerverbindung und Mechanismus halten problemlos mehreren dutzend Zaubershows stand.

Aktuell (Stand: 27.10.2024) sind die ZURU Pets Alive Magic Bunnies ab 44,99 € zzgl. Porto erhält.ich. Sicherlich kein Schnäppchen und auch nicht unbedingt eine Serie, aus der man direkt mehrere Tierchen sammeln wird. Daher passt es sehr gut, dass man die Farbe im Vorfeld erkennen kann.

Ein Set der Serie Pets Alive Magic Bunnies wurde Game2Gether von ZURU für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.