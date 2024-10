World of Tanks als 3D-Puzzle

In einer Kooperation mit NICE-IDEA veröffentlich Wargaming nun 3D-Puzzle beliebter Panzer aus World of Tanks. Die neue Kollektion startet mit Bausätzen von den vier bekanntesten Fahrzeugen, die auch schon auf historischen Schlachtfeldern aufeinander trafen. Die detaillierten Modelle sind im Maßstab 1:24 gestaltet.

Die Fahrzeuge stammen aus der Ära des Zweiten Weltkriegs. Dazu gehören der Tiger I der deutschen Wehrmacht, der berühmte amerikanische M4A3E8 Sherman und der Sowjetische T 34-85. Alle drei Panzer trafen in der Realität unzählige Male aufeinander und so ist es auch in World of Tanks. Der französische Bat.-Châtillon Bourrasque, blieb in der Realität zwar nur ein Entwurf, in World of Tanks zählt er jedoch zu den beliebtesten Fahrzeugen.

„Wir freuen uns sehr, diese Modelle allen Panzerliebhabern da draußen zur Verfügung stellen zu können. Ich bin zuversichtlich, dass die Präzision, mit der diese Fahrzeuge nachgebildet wurden, sowohl bei unseren Spielern als auch bei Militärenthusiasten auf Gegenliebe stoßen wird“, so Pascal Portier, Head of Licensing Partnerships bei World of Tanks.

Jedes Modell besteht aus mehreren hundert bis weit über 1.000 Einzelteilen und wird im Lasercut-Verfahren aus Holz gefertigt. Zusammengebaut ergibt sich ein hoch detailliertes Modell in moderner Optik. Zusätzlich liegt jedem Modell noch ein Bonus- und Einladungscode für World of Tanks bei.

„Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu inspirieren und sie ihre Kreativität zum Ausdruck bringen zu lassen. Wir haben gesehen, wie viel Leidenschaft die Spieler von World of Tanks haben, und das macht diese Zusammenarbeit für uns so besonders. Wir haben diese Holzmodelle mit großer Präzision entworfen und sind sehr stolz darauf, sie der Welt zu präsentieren“, kommentiert Jan Mazuryk, Leiter der Produktionsabteilung von Little Story, Eigentümer der Marke NICE-IDEA.

Die vier neuen 3D-Puzzle sind nur der Beginn der Serie und über den World of Tanks Store, die Nice-Idea-Website und über Amazon erhältlich.