Void Crew – Releasedatum enthüllt

Void Crew enthüllt das Releasedatum der 1.0 für den 25. November – seid bereit!

Focus Entertainment und Hutlihut Games freuen sich, ankündigen zu können, dass Void Crew, das chaotische Koop-Roguelite für 1-4 Spieler, am 25. November in der Version 1.0 veröffentlicht wird. Damit verlässt das Spiel den Early Access nach fünfzehn Monaten voller Updates, Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Hinzufügen aller Arten von Inhalten. Besonderes Augenmerk wurde dabei natürlich auf die Wünsche der wachsenden Community gelegt. Schaut euch jetzt den Release Date Reveal Trailer an und nehmt an unserer Early Access Reise teil!

Willkommen an Bord, Ectypen!

Void Crew ist ein Koop-Rollenspiel für 1-4 Spieler. Dabei tritts mit deinen Freunde in die Reihen von METEMs auserwählten Klonkriegern ein und startest eine Pilgerreise ins Unbekannte. Als Crew schlüpft ihr in die Rolle des Piloten, des Kanoniers, des Ingenieurs oder des Plünderers. Stellt euch gemeinsam den Bedrohungen, die tief in METEMs Reich lauern. Dein Auftrag? Stell dich den mysteriösen HOLLOW, einer außerirdischen Macht die ihresgleichen sucht, entgegen. Stelle die Ordnung wieder her – und versuche, nicht in Panik zu geraten!

Springt von Ziel zu Ziel, erweitert eure Ausrüstung des Schiffes während des Fluges und überlebt epische Weltraumschlachten gegen Schwärme von Feinden und gewaltige Bosse. Void Crew fordert euch heraus, euer Raumschiff im Angesicht der unerbittlichen Feinde anzupassen und zu verbessern. Macht euch bereit für das Chaos: In der Leere ist der einzige Plan die Improvisation. Wird euer Teamwork das Schiff zusammenhalten, oder werdet ihr bei dem Versuch sterben?

Es ist an der Zeit, das herauszufinden – die Galaxie wartet auf eure Pilgerreise… und möge METEM euch beschützen!

Die letzte Chance, das Spiel zu ergattern, bevor der Preis steigt!

Diese Woche hat Void Crew seinen letzten Rabatt von 25% und markiert damit das Ende des Early Access. Die Spieler haben die Möglichkeit, diese Aktion zu nutzen, bevor das Spiel seinen endgültigen Preispunkt für die 1.0 Einführung erhält.

Was ist Void Crew überhaupt?

Void Crew ist ein kooperatives First-Person-Weltraumabenteuer für 1–4 Spieler. Erstellen Sie Ihre Crew, treiben Sie Ihr Raumschiff an und machen Sie sich bereit für epische Weltraumschlachten. Stellen Sie sich den chaotischen Gefahren und Bedrohungen, für die Sie und Ihre Crew nie trainiert haben!

In der Zukunft vereint eine Doktrin die Menschheit im Kampf gegen geheimnisvolle Angreifer: die Hüllen. Als Auserwählter liegt es an dir und bis zu 3 weiteren Rebellen, der Leere zu trotzen und die Ordnung in der Galaxie wiederherzustellen!

Geh an Bord von fortschrittlichen Raumschiffen und begib dich mit deiner Crew auf Missionen im Weltall, für die du niemals ausgebildet wurdest! Asteroidenstürme, Sonneneruptionen und das Versagen deiner Kumpel werden deine geringsten Probleme sein, wenn feindselige Aliens und verzweifelte Menschen deine Crew an ihre Grenzen bringen.

Steuere das Schiff, bemanne die Geschütze, führe Reparaturen durch, lade Energiezellen auf, nutze Waffen, stelle Munition her und verlasse das Schiff für Außenmissionen, um seinen Rumpf zu reparieren oder verlassene Wracks zu plündern.

Teamwork ist das A und O: Entscheide dich für eine Rolle und teile die unzähligen Aufgaben mit deiner Crew … oder versuche es allein!

Durchdringe dicke Panzerungen und Schilde, entfessle Geschosshagel oder nimm Schwachstellen ins Visier, um die feindlichen Schiffe zu zerstören, ehe sie dich erwischen! Dem Sieger gehört die Beute und du wirst wertvolle Materialien plündern müssen, um dein Schiff aufzurüsten und selbst in aussichtslosen Situationen bestehen zu können. Und vergiss nicht, den Raumanzug deines Charakters anzupassen, um auch dann gut auszusehen, wenn du dich an Orte wagst, von denen du dich besser hättest fernhalten sollen!

Die Fakten

1-4er-Crew im Koop-Modus : Trommle bis zu 3 deiner Freunde zusammen und erlebe einen wilden Ritt durch das Weltall!

: Trommle bis zu 3 deiner Freunde zusammen und erlebe einen wilden Ritt durch das Weltall! Dein Schiff, deine Regeln : Das flexible Rollensystem und die mobilen Schiffsysteme ermöglichen es dir, deine Strategien schneller zu ändern als Asteroiden ihre Kurse.

: Das flexible Rollensystem und die mobilen Schiffsysteme ermöglichen es dir, deine Strategien schneller zu ändern als Asteroiden ihre Kurse. Anpassen und aufrüsten: Verleihe deinem Charakter ein schickes neues Aussehen oder erweitere dein Schiff um mehr Spielzeuge! Werde Teil der mächtigsten und stylischsten Crew der Galaxie!

Quelle: Focus Entertainment und Hutlihut Games Bildquelle: Focus Entertainment und Hutlihut Games