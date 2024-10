New York, eine Pandemie bricht aus und rafft die Menschheit nieder. Verfeindete Banden kämpfen um die Vorherrschaft der Neuen Welt. Eine Gruppe von Divisionsagenten versucht, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Jedem Gamer kommt dieses Storytelling bekannt vor, denn es handelt sich um kein geringeres Spiel als „Tom Clancy’s The Division“, das seinen Start 2016 hatte und seither Spieler begeistert.

The Division 2 immer noch aktuell

2019 rückte schließlich der Nachfolger ins Rampenlicht- „The Division 2“. Es ist jetzt gut fünf Jahre her und „The Division 2“ wird stets von den Studios unterstützt und mit Updates und Aktualisierungen gefüttert. Es wurde sogar bekannt gegeben, dass 2025 ein neues Story-DLC geplant ist. Doch jetzt hat Ubisoft die sprichwörtliche Bombe platzen lassen. Es wird einen dritten Teil der Kultreihe geben.

The Division 3 geht in Produktion

Auch wenn Massiv Entertainment momentan Handvoll mit anderen Titeln wie „Avatar-Frontiers of Pandora“ und „Star Wars Outlaws“ zu tun hatte, wird es einen Nachfolger geben. Schon im September bekundete Ubisoft die Wichtigkeit der Marke und kam dabei auf The Division 3 zu sprechen. In einem Post bei X machte Tom Henderson von Inside Gaming deutlich, dass der Loot-Shooter nach Abschluss von Star Wars Outlaws nun in die volle Produktion gehen wird. Julian Gerighty hat bereits die beiden vorangegangenen Spiele geleitet und wird sich somit auch komplett auf Teil 3 des postapokalyptischen Abenteuers konzentrieren.

The Division Heartland eingestellt

Während sich The Division 2 weiterhin großer Beliebtheit und Support erfreut, lief es für „The Division Heartland“ weniger erfreulich. Hier entschied sich der französische Publisher kurzerhand, die Produktion einzustellen.

Ein Erscheinungsjahr von The Division 3 ist noch nicht bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass es wie seine Vorgänger auf der Playstation, der Xbox und dem PC erscheinen wird.

Es bleibt spannend rund um The Division 3. Wir halten euch wie gewohnt auf dem Laufenden