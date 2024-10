NZXT kündigt das N9 Z890 und N7 Z890 an

NZXT kündigt den Release gleich zweier neuer Mainboards mit dem neuen Intel Z890-Chipsatz an, die für den neuen Intel Core Ultra optimiert sind. Mit dem N7 Z890 wird das bestehende N7-Lineup mit einem ausgewogenen ATX-Mainboard fortgeführt, das für alle neuen Core-Ultra-CPUs die notwendige Ausstattung und Stabilität bietet. Das N9 Z890 richtet sich insbesondere an begeisterte PC-Gamer mit High-End-Systemen und bietet Vorteile im Bereich des Overclockings sowie eine insgesamt üppigere Ausstattung.

„Wir freuen uns darüber, wie gut unsere Mainboards in der Community ankommen, und haben uns entschlossen, unser Line-Up für den neuesten Intel-Chipsatz aufzupolieren und so die Grenzen des Designs und der Funktionalität dieser Mainboards neu auszuloten,“ so Johnny Hou, Gründer und CEO von NZXT. „Wir haben uns auf die Leistung konzentriert und frische, neue Looks eingeführt. Dabei sind zwei Mainboards herausgekommen. Sie eignen sich ideal für Gamer, die auf die Rechenpower der neuesten Intel® Core™ Ultra-CPUs setzen wollen.“

Beide Mainboards verfügen natürlich über PCIe 5.0 und Thunderbolt 4. Bei der drahtlosen Konnektivität gibt es Unterschiede, so bietet das N9 Z890 Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 7, beim N7 Z890 sind es Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 6E. Auch der Look beider Mainboards wurde weiter entwickelt, so kommen für die m.2-Speicherslots nun vollflächige Kühlkörper zum Einsatz und das N9 Z890 bietet noch zusätzlich eine integrierte ARGB-Beleuchtung, die sich oben vom IO-Shield bis hinunter entlang der m.2-Slots zieht. Typisch für NZXT werden beide Mainboards in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich sein. Die Verfügbarkeit des NZXT N7 Z890 und N9 Z890 wird für das 1. Quartal erwartet.

„Die neue Serie Intel Core Ultra 200S wurde für Gamer und Creators entwickelt und liefert phänomenale Leistung für anspruchsvollste Aufgaben sowie eine bahnbrechende Leistungseffizienz, was kühlere und leisere Systeme ermöglicht“, so Roger Chandler, Vice President und General Manager für die Enthusiast PC and Workstation Solutions der Client Computing Group von Intel. „Die neu designten Mainboards N7 Z890 und N9 Z890 von NZXT schalten das volle Potenzial unserer Intel Core Ultra-Desktop-Prozessoren frei. Wer sich einen PC baut, kann das symbolträchtige Design der NZXT-Mainboards nutzen und sein System so zusammenstellen, dass es von intensiven Gaming-Sessions bis hin zu anspruchsvollem Multitasking alle Aufgaben zuverlässig bewältigt.“

Hauptmerkmale des N9 Z890:

Intel® LGA 1851-Sockel: Bereit für die neuesten Intel® Core™ Ultra-Desktop-Prozessoren (Series 2).

Bereit für die neuesten Intel® Core™ Ultra-Desktop-Prozessoren (Series 2). Fortgeschrittene Stromversorgung: Ein robustes 20+1+1-Leistungsstufendesign (110A SPS) und eine verlustarme 2oz-Kupfer-Leiterplatte mit 8 Schichten sorgen für außergewöhnliche Stabilität und ein außergewöhnliches Übertaktungspotenzial.

Ein robustes 20+1+1-Leistungsstufendesign (110A SPS) und eine verlustarme 2oz-Kupfer-Leiterplatte mit 8 Schichten sorgen für außergewöhnliche Stabilität und ein außergewöhnliches Übertaktungspotenzial. Optimiertes Wärmedesign: Bleibt dank VRM-Hochleistungskühlkörpern (Fin Stack, Heatpipe, Wärmefallen, duale PWM-Lüfter) und dezidierten Kühlkörpern für alle M.2-Steckplätze auch unter Druck cool.

Bleibt dank VRM-Hochleistungskühlkörpern (Fin Stack, Heatpipe, Wärmefallen, duale PWM-Lüfter) und dezidierten Kühlkörpern für alle M.2-Steckplätze auch unter Druck cool. PCIe® 5.0 M.2-Steckplatz: Ein oben angebrachter M.2-Steckplatz ermöglicht PCIe® 5.0-Speichergeschwindigkeiten, außerdem gibt es vier zusätzliche PCIe® 4.0 M.2-Steckplätze.

Ein oben angebrachter M.2-Steckplatz ermöglicht PCIe® 5.0-Speichergeschwindigkeiten, außerdem gibt es vier zusätzliche PCIe® 4.0 M.2-Steckplätze. DDR5-RAM: Vier Dual-Channel-DDR5-RAM-Steckplätze beschleunigen Ladezeiten, verbessern Framerates und ermöglichen nahtloses Multitasking.

Vier Dual-Channel-DDR5-RAM-Steckplätze beschleunigen Ladezeiten, verbessern Framerates und ermöglichen nahtloses Multitasking. Blitzschnelle Konnektivität: Unterstützung von Wi-Fi 7, 5.0-Gb-Ethernet, Bluetooth 5.4 und HiFi-Audio mit Realtek® ALC4082.

Unterstützung von Wi-Fi 7, 5.0-Gb-Ethernet, Bluetooth 5.4 und HiFi-Audio mit Realtek® ALC4082. Integrierte NZXT-RGB-Beleuchtung: Im Lieferumfang befinden sich zwei 8-Pin-Kombo-Lüfter von NZXT für ein vereinfachtes Anschließen/Steuern von NZXT-RGB-Core-Einzelrahmen-Lüftern und eine durch NZXT CAM gesteuerte integrierte RGB-Onboard-Zone.

Hauptmerkmale des N7 Z890: