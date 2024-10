Metal Slug Tactics – Video gibt Einblicke ins Spielprinzip

Wohl jeder und jede von uns kennt die bekannte Metal Slug Spieleserie. Im kommenden Teil Metal Slug Tactics ändert sich das Spielprinzip jedoch maßgeblich, es wird als rundenbasiertes Taktikspiel erscheinen. Was es damit auf sich hat, zeigte man nun in einem neuen Video.

Im Video reflektiert das Team von Leikir Studio über Kindheitserinnerungen an die Zeit, in der sie die Serie in Spielhallen spielten. Das Team verbindet eine gemeinsame Leidenschaft für das Metal Slug-Universum, welche Dotemu und Leikir Studio neuen Spielern vermitteln und bei Serienveteranen wecken möchten, wenn sie in Metal Slug Tactics auf das Schlachtfeld stürmen.

Die Kämpfe in Metal Slug Tactics finden in einer isometrischen Perspektive statt, was einen frischen, neu interpretierten Ansatz zu der für die Serie berühmten Side-Scrolling-Action darstellt. Diese Perspektivänderung wirkt sich sowohl auf das Gameplay als auch auf die Optik aus. Leikir Studio arbeitete dabei mit den legendären, ursprünglichen Pixelkünstlern der Serie zusammen, um sicherzustellen, dass Metal Slug Tactics den Geist der atemberaubenden visuellen Gestaltung der Serie authentisch einfängt. Das Video beleuchtet zudem die Einführung neuer Elemente in die bekannten Serienkonventionen, darunter der Wechsel zum taktischen Gameplay, Zufallselemente zur Erhöhung des Wiederspielwerts, freischaltbare Fähigkeiten und roguelite-artiger Fortschritt. All diese Neuerungen ergeben eine einzigartige und fantasievolle Art, die Welt von Metal Slug zu erleben.

Die klassischen Charaktere von Metal Slug kehren in Metal Slug Tactics zurück, bewaffnet mit einzigartigen Fähigkeiten, die ihre charakteristischen Persönlichkeiten widerspiegeln und das Kampferlebnis jedes Kämpfers beeinflussen. Mit neuen Mechaniken wie SYNC-Teamangriffen, die durch clevere Positionierung auf dem Schlachtfeld genutzt werden können, und einer Basis-ähnlichen Waffenkammer, in der die Spieler ein Team für den Einsatz zusammenstellen, haben Leikir Studio und Dotemu das Gefühl der Run-and-Gun-Action in ein taktisches RPG übertragen, während sie die DNA des schnellen Gameplays der Serie beibehalten haben.

Metal Slug Tactics ist sowohl eine respektvolle Hommage an einen zeitlosen Klassiker als auch eine fantasievolle neue Art, die renommierte Serie zu feiern, indem es METAL SLUGs zeitlose Ästhetik durch wunderschöne Pixelgrafik und flüssige Animation einfängt. Die hochgradig wiederspielbaren Schlachtfelder kombinieren zufällig angeordnete Layouts aus handgefertigten Geländesektoren mit subtilen Roguelite-Elementen, die Spieler dazu zwingen, sich anzupassen und unvorhersehbare Gefechte zu meistern, während sie dynamischen, strategischen Kampf perfektionieren.

Metal Slug Tactics soll noch diesen Herbst für PC (via Steam), Xbox One, Xbox Series S/X, Playstation 4, Playstation 5 und Nintendo Switch erscheinen.