Insider packt aus: Wird es ein Until-Dawn-Sequel geben?

Am 26. August 2015 erblickte mit Until Dawn ein Spiel die Welt, welches für Furore sorgte. Das Survival-Horror-Game hatte einige Twists auf Lager und der Spieler konnte den Verlauf und das Ende des Spiels mit zahlreichen Entscheidungsmöglichkeiten beeinflussen.

Das cineastische Spiel, in dem es um einer Freundesgruppe eine Freundesgruppe ging, die sich in einer Berghütte für den alljährlichen Winterausflug treffen wollten, wurde ein Überraschungserfolg. Sogar Bond-Bösewicht und Oscar-Preisträger Rami Malek verlieh einem Charakter sein Gesicht.

Schon lange halten sich Gerüchte, dass Firesprite, das Studio, welches Spiele wie The Persistence oder Horizon Call of the Mountain herausgebracht hat, an einem Horror-Spiel einer bekannten Marke arbeiten würde.

Nun hat der Insider Nick Baker, auf X unter dem Shpeshal_Nick bekannt, die Bombe platzen lassen. Ohne die genaue Angabe einer Quelle bestätigte Baker, dass Firesprite wohl an einem Nachfolger von Until Dawn arbeiten würde. „Nennt mich egoistisch, aber es nervt mich, dass ich nicht verraten konnte, dass ich davon wusste. Aber ich habe mehr Infos über das Sequel. Firesprite wird es machen“, berichtete der Insider.

Call me selfish but I’m annoyed I wasn’t able to leak I knew about this

But here’s some more info I heard about this sequel.

Apparently it’s Firesprite making it https://t.co/VUb4BdYpva

— Marvel vs CapNick  (@Shpeshal_Nick) October 3, 2024