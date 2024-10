Der Oktober ist angebrochen und damit auch der Startschuss für die düsterste Zeit des Jahres. Halloween fasziniert so manche und ist die beste Zeit, um wieder alte Horrorklassiker auszupacken und sich mal wieder ordentlich zu gruseln. Wer also keine Lust auf Halloweenpartys hat, sollte sich schleunigst den passenden Adrenalinkick für zu Hause suchen. Hier sind meine Top Horror Games zu Halloween

Ein neuer Klassiker – Until Dawn Remastered

Den Startschuss macht „Until Dawn“, das am 25.August 2015 veröffentlichte Horrorspiel hat viele in seinen Bann gezogen und ist nicht umsonst eines der besten Gruselhits für Horrorfans. Neun Jahre nach seiner Veröffentlichung hat der Publisher Ballistic Moon das Spiel kernsaniert.

Die Story

Ihr übernehmt die Rolle von mehreren Jugendlichen, die zu ihrem alljährlichen Winterausflug auf den Mount Washington in eine Berghütte reisen. Der Urlaub wird zum Horrortrip, als zwei Freundinnen vor einem unbekannten Verfolger fliehen und in den Tod gerissen werden. Zum ersten Jahrestag des Verschwindens der beiden reisen die anderen Freunde erneut in die Blackwood Pines. Doch der Trip sollte der letzte sein, ein Kampf ums Überleben beginnt.

Das Gameplay

Until Dawn reiht sich in das Genre interaktiver Film, gepaart mit Survival Horror ein. Ihr schlüpft in die Rolle von acht Jugendlichen in der Third-Person-Ansicht und kämpft um euer Überleben und könnt dabei die Umgebung erkunden. Dabei müsst ihr einige Entscheidungen treffen, die die Geschichte komplett verändern kann. Außerdem bestimmt eure Entscheidung darüber, ob Ihr sterbt oder am Leben bleibt. Zusätzlich sind Quick-Time-Events im Spiel implementiert, welche ebenfalls zum Spielverlauf beitragen. Wenn Ihr also mit einer Person sterbt, dann ist es endgültig. Es bleiben nur noch die anderen Protagonisten um dem Wahnsinn zu entkommen und zu überleben. Um alle möglichen Enden zu erleben, ist es notwendig das Spiel mehrmals durchzuspielen, denn es sollen mehr als 1000 Szenenvariationen vorhanden sein. Ein kompletter Durchlauf soll etwa neun Stunden Spielzeit betragen.

Das Original, nur schöner!

Das Remake wurde von Grund auf mit der Unreal Engine 5 entwickelt und hat im gleichen Zuge viele Verbesserungen auf den Weg gebracht. Es handelt sich nicht nur um ein einfaches Remastered, sondern hier wurde einfach alles überarbeitet. Texturen, Umgebungen, Lichteffekte und sogar Teile der Musik wurden hier von Grund auf neu aufgezogen. Wer einen Blick in den Vorgänger von 2015 wirft, wird feststellen, dass es wie sein Vorgänger ist, nur schöner.

Ein Meilenstein im Horrorgenre.

Inhaltlich ist das Spiel vollkommen identisch mit seinem großen Bruder, was dem Spiel keineswegs schadet, denn mit dem Original wurde ein Meilenstein im Horrorgenre geschaffen, dessen Erfolg nie wieder erreicht werden konnte. Ihr habt das Gefühl, in einem Horrorfilm angekommen zu sein, was das Spielerlebnis so besonders macht.

Ein Muss für jeden Horrorfan!

Wer also an Halloween nicht auf den gewissen Kick verzichten kann, der kommt an Until Dawn Remastered nicht vorbei. Der Teenie-Horror lässt dein Blut in den Adern gefrieren, und das im ganz neuen Look.

Until Dawn Remastered ist am 4. Oktober 2024 für die PlayStation 5 und den PC erschienen.

Multiplayer-Klassiker – Dead by Daylight

Wer sich nicht traut, alleine in die Welt des Horrors zu schlüpfen, für den ist Dead by Daylight wohl das perfekte Gruselspiel. Bei dem Survival-Horror schlüpft Ihr in die Rolle von vier Überlebenden oder einem Killer. Euer Ziel ist es, einen Weg aus dem Wahnsinn zu finden und sich nicht vom Mörder ausbluten zu lassen.

Ein wahrer Klassiker!

Es braucht nicht immer die beste Grafik oder eine ausgefeilte Geschichte zu sein, um sich zu gruseln. Dead by Daylight hält es ganz einfach und hat damit großen Erfolg.

Ihr wandelt mit euren Freunden auf düsteren Maps und versucht, einen Ausweg aus dem Wahnsinn zu finden. Aber Vorsicht, der Killer ist bereits hinter euch her und versucht, eure Seelen seinem Meister zu opfern. Simpel, aber überaus effektiv, denn kaum ein anderes Spiel bringt euch so viel Gänsehaut wie Dead by Daylight.

Die besten Serienkiller der Horrorgeschichte

Im Grusel-Schocker von Behaviour Interactive könnt ihr einen der bekanntesten Serienkiller in der Horrorgeschichte spielen. Darunter Michael Myers, Freddy Krueger, Leatherface und viele mehr. Jeder Killer hat spezielle Perks, die er einsetzen kann, um die Überlebenden ihrem Schicksal zu überlassen.

Killer oder Überlebender? Das Gameplay

Dead by Daylight ist ein klassischer Survival Horror.

Als Mörder spielt ihr im Gegensatz zu den Überlebenden aus der First-Person-Ansicht, was einen klaren Nachteil schafft. Eure Perks gleichen diesen Nachteil wieder aus. So kann euch zum Beispiel Freddy Krueger in die Traumwelt ziehen und es den Mitspielern schwer machen. Euer Ziel ist es alle Überlebenden zu fangen und an verschiedene, auf der Map verteilten Haken zu hängen und ausbluten zu lassen.

Als Überlebender spielt Ihr aus der Third-Person-Ansicht und habt dadurch einen klaren Vorteil. Ihr habt zwar keine Waffe wie der Killer, aber könnt auf Teamgeist setzen und auf verschiedene Items wie Taschenlampe und Medikit zugreifen. Ihr müsst einen Ausweg finden, indem Ihr verschiedene Generatoren zum Laufen bringen müsst, um die Haupttore zu öffnen. Danach gibt es nur noch ein Ziel, entkommt aus dieser Hölle.

Ein Spiel mit Suchtpotenzial

Zu Halloween ist Dead by Daylight ein absolutes Muss für jeden Horrorfan. Wer also nicht alleine dem Wahnsinn an Halloween ausgesetzt sein möchte, für den ist dieser Klassiker die beste Alternative. Aber Achtung – Suchtgefahr!

Erschienen ist das Spiel am 14. Juni 2016 für den PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Android und iOS.

Psycho-Horror vom Feinsten – Resident Evil 7

Keine Ballerei, keine Horden von Gegnern und keine Superfähigkeiten. Bei Resident Evil Biohazard seid ihr komplett auf euch gestellt. Werdet Ihr dem Horror entkommen oder seid Ihr bloß weiteres Futter für Familie Baker?

Der blanke Psychotrip

Es gibt kaum ein heftigeres Spiel als Resident Evil Biohazard. Hier passt einfach alles. Setting, Charaktere und Story. Ein perfekter Serienneustart für Capcom. In diesem Spiel wird nicht auf stumpfe Ballerei und Horden von Gegnern gesetzt, sondern es regt Eure Fantasie und Gedanken an. Gerade das macht dieses Horrorgame so brutal wie kein anderes.

Story und Gameplay

Resident Evil 7 ist ein Survival Horror in First-Person-Ansicht. Ihr sucht nach Eurer Freundin Mia, die in den Sümpfen Louisianas verschollen ist. Ihr spielt die Hauptfigur Ethan Winters, der sich sofort auf die Suche begibt und nur ein heruntergekommenes Haus vorfindet. Der Anfang eines Alptraums, denn hier lebt Familie Baker. Alles andere als eine Vorzeigefamilie. Ihr merkt schnell, dass es ein großer Fehler war, die Schwelle des Hauses zu betreten, aber jetzt seid ihr mittendrin und werdet so schnell nicht entkommen. Innerhalb des Hauses gilt es verschiedene Rätsel zu lösen um weitere Teile des Anwesens freizuschalten, um eure Suche fortzusetzen. Wer ganz hart gesonnen ist spielt Resident Evil 7 VR. Ein besonderes Erlebnis mit Gänsehautfaktor.

Das Setting – Ein Meisterwerk an Horror

Das Setting hätte man sich nicht besser ausdenken können. Die Sümpfe Louisianas. Heiß, verwuchert und bedrängend. Mittendrin eine heruntergekommene Holzhütte. Was einen drin erwartet, bekommt man nicht in vielen Horrorgames zu sehen. Dreck, Tierkadaver, marodes Holz und verschimmelte Essensreste. Man riecht förmlich den Gestank durch den Bildschirm. In jeder Ecke des Hauses sieht man etwas Neues, Verstörendes.

Fazit – Ein wahres Meisterwerk an krankem Horror.

Ich habe bisher noch kein Spiel gezockt, das dermaßen mit meiner Psyche gespielt hat. Es ist kein Horrorgame für schwache Nerven und deswegen ein absolutes Muss an Halloween. Wer noch eine Stufe weitergehen möchte, spielt Resident Evil Biohazard VR. Das ist wirklich DER blanke Horror.

Resident Evil 7 ist am 24. Januar 2017 für den PC, PlayStation und Xbox erschienen.

Was sind Eure Gruselschocker an Halloween? Seid Ihr bereit für die dunkelste Zeit des Jahres?