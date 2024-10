Glorious stellt neue Mini-Edition der V2-Maus-Familie vor

Mit der O 2 Mini und O 2 Mini Wireless ergänzt Glorious die V2-Mausfamilie um seine bislang leichtesten Gaming-Mäuse. Beide Modelle sind in den Farben Schwarz und Weiß mit anpassbarer ARGB-Beleuchtung erhältlich. Durch ihre kompakten Abmessungen sind sie ideal für unterwegs, Nutzende mit kleinen Händen oder den Fingertip- bzw. Claw-Grip.

Im Vergleich zu seinem größeren Gegenstück fällt das kabelgebundene Modell O 2 Mini um 6 % kleiner und ganze 16 % leichter aus, das Gewicht beträgt lediglich noch 49 g. Somit fällt sie leichter aus, als die Modelle vieler Aero-Wettbewerber. Die O 2 Mini Wireless ist mit 57 g trotz integriertem Akku ebenfalls besonders leicht und sogar leichter als viele kabelgebundene Modelle. Auch die Mini-Versionen verfügen über reine PTFE-Gleitfüße für geschmeidige Bewegungen dank perfekter Gleiteigenschaften. Perfekt für alle, die sich die Leistung der großen Glorious-V-2-Mausfamilie, in einem kleinen und wendigen Format wünschen.

Die Glorious O 2 Mini Wireless bietet eine Dual-Konnektivität mit 2,4-GHz- und Bluetooth-5.2-Betrieb. Bei der 2,4 GHz Verbindung ist die Latenz besonders gering, ideal für anspruchsvolles Gaming. Dahingehend ist die Bluetooth-Verbindung besonders für unterwegs am Notebook komfortabel. Mit deaktivierter Beleuchtung beträgt die Akkulaufzeit im 2,4-GHz-Betrieb bis zu 110 Stunden und im Bluetooth-Betrieb bis zu 210 Stunden.

Beide Modelle der O 2 Mini verfügen über den BAMF-2.0-Sensor mit Motion-Sync-Technolgie und mechanische 80M Schalter. Dahingehend stehen die kompakten Modelle den großen Geschwistern in nichts nach. Mit Glorious CORE 2.1 ist die O 2 Mini vollständig via Software anpassbar. Nicht nur die DPI und die Beleuchtung, auch die Lift Off Distance, die Debounce Time, die Polling Rate und Motion Sync Einstellungen lassen sich individualisieren. Einstellungen lassen sich in der Cloud speicher und mit Freunden online teilen.

Preis und Verfügbarkeit:

Die Glorious O 2 Mini ist ab sofort für einen UVP von 69,99 € verfügbar. Im Flal der O 2 Mini Wireless beträgt der OVP 99,99 €.