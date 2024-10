[Gewinnspiel] Gewinnt den Nerdytec CYCON² Fusion Grey

Draußen wird es schon seit einigen Wochen wieder kälter und dunkler, da macht man es sich doch gleich abends viel lieber auf dem Sofa gemütlich. Möchte man dann aber mit Maus und Tastatur zocken, ist das alles andere als bequem. Hier schafft Nerdytec mit dem Couchmaster Abhilfe und wir verlosen gemeinsam einmal den Couchmaster CYCON² Fusion Grey.

#Werbung – Dieser Preis wurden uns freundlicherweise von „nerdytec“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

1 von 2

Der Couchmaster CYCON² ist die aktuelle Speerspitze der Couchmaster-Produktserie von Nerdytec. Dank seiner dicken Kissen kann man mit ihm besonders ergonomisch vom Sofa aus den PC oder Laptop bedienen. Seine dicken Kissen entlasten die Schulter- und Nackenmuskulatur und beugen so Verspannungen effektiv vor. Als Material kommt für die Kissen ein hochwertiger Memory-Kaltschaum mit einem Bezug im Wildlederdesign zum Einsatz. Er bietet genügend Platz für eine Vollformattastatur und eine Maus. Damit sich die Kabel leicht anschließen lassen, besitzt er sechs integrierte USB-3.0-Ports, an denen man Maus, Tastatur, Headset und weitere Geräte anschließen kann. Beispielsweise lassen sich am schnellladefähigen USB-Port Handy und Tablet zügig laden. Da beim Gaming mit dem Couchmaster das Gehäuse sicherlich weiter entfernt stehen wird, gibt es ein kombiniertes Strom- und USB-Kabel, um zum einen den Couchmaster mit dem PC zu verbinden und zum anderen die Stromversorgung sicherzustellen.

Nachhaltigkeit ist Nerdytec sehr wichtig. Daher werden die Kissen vakuumiert geliefert, sodass ihr Volumen deutlich reduziert wird. Zusätzlich besteht die Auflage vollständig aus recyceltem Kunststoff.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 21.10.2024, 23:59 Uhr