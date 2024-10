Gaming vs. iGaming – Was sind die Unterschiede?

Menschen aller Altersstufen verbringen ihre Zeit gerne mit Spielen aller Art. Das war schon immer so und wird wohl auch immer so bleiben. Dementsprechend groß ist die Welt der Spielangebote. Von Konsolentiteln, über PC-Games bis hin zu Glücksspielen im Echtgeld Casino. Grob lässt sich das Universum der Spiele in zwei Kategorien einteilen: Gaming und iGaming. Doch wo liegen die Unterschiede? Wir klären auf.

Was ist Gaming und was ist iGaming?

Diese beiden Kategorisierungen bezeichnen zwei Arten digitaler Unterhaltung, die sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede aufweisen. Grob lassen sich die folgenden Definitionen treffen:

• Gaming umfasst in erster Linie Videospiele, bei denen der Fokus auf Unterhaltung, Wettbewerb und kreativen Inhalten liegt. Diese Games finden auf Konsolen, PCs oder mobilen Geräten statt und stammen aus vielen verschiedenen Genres, wie Action, Rollenspiele oder Simulationen.

• iGaming hingegen bezieht sich auf Arten, die mit Geld gespielt werden, so wie es zum Beispiel in Echtgeld Online Casinos der Fall ist – oder bei Sportwetten und Poker. Hier steht der potenzielle Geldgewinn im Mittelpunkt, was den wesentlichen Unterschied zum Gaming ausmacht.

Historisch gesehen begann Gaming in den 1970er Jahren mit einfachen Arcade-Spielen, während sich iGaming erst mit dem Aufkommen des Internets in den 1990er Jahren entwickelte.

Während Gaming durch technologische Fortschritte vor allem hautnahe und soziale Aspekte erhielt, hat sich iGaming in erster Linie durch die zunehmende Digitalisierung des Glücksspiels und mobile Technologien stark weiterentwickelt.

Gaming: Spiele ohne Echtgeldeinsatz

Gaming ohne Echtgeldeinsatz umfasst eine Vielzahl von Variationen und -modellen, bei denen der Fokus auf Unterhaltung, Wettbewerb und Zusammenarbeit liegt. Die Spiele können auf Konsolen, PCs und Laptops, aber auch auf mobilen Geräten gespielt werden. Sie bieten eine enorme Bandbreite an Genres und Spielarten. Hier sind einige der bekanntesten Gaming-Varianten:

• Konsolenspiele: Konsolen wie die PlayStation, Xbox und Nintendo Switch sind der Renner auf dem Markt und bieten unzählige Spiel für jeden Wunsch. Beliebte Titel wie „The Legend of Zelda“ oder „Halo“ ermöglichen unvergessliche Einzel- und Multiplayer-Erfahrungen, mit denen die Zeit wie im Flug vergeht.

• PC-Gaming und Steam-Plattform: Der PC ist eine beliebte Wahl für alle, die Anpassungen und eine besonders große Auswahl an Spielen bevorzugen. Steam ist eine der größten digitalen Plattformen, die Tausende von Titeln zugänglich macht, von Indie-Titeln bis hin zu AAA-Games.

• Mobile Games: Spiele auf Handys und Tablets haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen. Sie reichen von kurzen, einfacheren Games wie „Candy Crush“ bis zu komplexeren AR-Erfahrungen wie „Pokémon Go“.

• Online-Multiplayer: Multiplayer-Titel wie „Fortnite“ oder „League of Legends“ ermöglichen es Gamern, online gegeneinander anzutreten. Sie beinhalten häufig kompetitive Modi, aber auch kooperative Gameplays, die soziale Interaktionen und strategisches Denken fördern.

iGaming: Echtgeld-Spiele in der digitalen Welt

iGaming beschreibt alle Formen des Glücksspiels, die online mit echtem Geld stattfinden. Im Gegensatz zum traditionellen Gaming, bei dem der Fokus auf Unterhaltung liegt, geht es beim iGaming darum, durch Einsätze potenzielle Gewinne zu erzielen. Dieser Sektor hat sich durch den technischen Fortschritt stark weiterentwickelt und bietet eine Vielzahl von virtuellen Glücksspielmöglichkeiten.

• Digitale Glücksspiele: iGaming umfasst zahlreiche Spielarten, darunter Echtgeld Casino Anbieter, die zahlreiche Spielmöglichkeiten parat haben. Poker ist ebenfalls weit verbreitet, oft in Form von Turnieren oder Cash Games. Zudem erfreuen sich Sportwetten, bei denen auf den Ausgang von Sportereignissen gesetzt wird, sowie Lotterien großer Beliebtheit.

• Mobile iGaming-Apps: Mit der Verbreitung von Smartphones sind mobile iGaming-Apps immer populärer geworden. Diese ermöglichen es den Nutzern, jederzeit und überall auf Casinospiele oder Sportwetten zuzugreifen. Die einfache Bedienung und ständige Verfügbarkeit haben dazu beigetragen, dass dieser Markt stark wächst.

• Live-Casino-Angebote: Hierbei werden echte Dealer in Echtzeit über einen Video-Stream zugeschaltet, wodurch eine realistische Casino-Atmosphäre entsteht. Allerdings ist diese Form der Glücksspiele in Deutschland zurzeit nicht erlaubt und wird durch den aktuellen Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV 2021) verboten.

Monetarisierung und Geschäftsmodelle

Im Sektor des Gamings sind In-App-Käufe und Abonnements die Haupteinnahmequellen. Viele Titel bieten Free-to-Play-Modelle an, bei denen Spieler zusätzliche Inhalte oder kosmetische Gegenstände kaufen können.

Abonnementdienste wie Xbox Game Pass oder PlayStation Plus ermöglichen gegen eine monatliche Gebühr den Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen. Zudem hat sich E-Sport zu einer bedeutenden Einnahmequelle entwickelt, sowohl durch Sponsoring als auch durch Preisgelder und Turniere.

Dagegen kommen beim iGaming Einzahlungen, Auszahlungen und Boni zum Einsatz. Spieler tätigen zum Beispiel im Online Casino Echtgeld Einzahlungen, um an den verschiedenen Glücksspielen teilzunehmen. Auszahlungen erfolgen, wenn Gewinne erzielt werden, während Boni, wie Willkommensangebote oder Free Spins, dazu dienen, neue Kunden zu gewinnen und bestehende zu halten.

Wirtschaftlich betrachtet erzielt die iGaming-Branche höhere Umsätze durch regelmäßige Geldeinsätze, während das Gaming stark auf langfristige Kundenbindung und eine breite Zielgruppe setzt.

Unterschiedliche Zielgruppen

Die Zielgruppen von Gaming und iGaming unterscheiden sich in ihren Interessen und Motiven. Spieler im Gaming-Bereich suchen vor allem nach Unterhaltung, Kreativität und sozialem Austausch. Sie schätzen Herausforderungen, Wettbewerb oder Kooperation in virtuellen Welten und haben oft ein starkes Interesse an der Entwicklung ihrer Spielfähigkeiten. Der Fokus liegt dabei auf dem Spaß am Spiel und nicht auf finanziellen Aspekten.

Glücksspieler im iGaming-Bereich hingegen werden von der Aussicht auf echte Geldgewinne angezogen. Der Anreiz, Gewinne zu erzielen, steht im Vordergrund, was zu einem ganz anderen Spielverhalten führt. Hier ist der Nervenkitzel des Risikos ein entscheidender Faktor.

Regulierung und gesetzliche Rahmenbedingungen in Deutschland

In Deutschland sind die gesetzlichen Regelungen für Gaming und iGaming klar voneinander abgegrenzt. Für den Bereich des Gaming gibt es hauptsächlich Regelungen, die sich auf den Jugendschutz und den Verbraucherschutz konzentrieren. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) vergibt Altersfreigaben für Spiele, die sicherstellen, dass Inhalte an die entsprechende Zielgruppe angepasst sind. Zudem gibt es rechtliche Vorgaben in Bezug auf den Umgang mit persönlichen Daten und den Schutz vor unethischen Monetarisierungspraktiken, wie aggressiven In-App-Käufen.

Für iGaming gelten hingegen deutlich strengere Gesetze, da hier echtes Geld im Spiel ist. Die Regulierung des Glücksspiels erfolgt in Deutschland durch den Glücksspielstaatsvertrag 2021 auf Bundesebene. Dieser Vertrag regelt das Glücksspiel im Internet, einschließlich Echtgeld Online Casinos, Poker und Sportwetten.

Anbieter benötigen eine Lizenz, die von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL erteilt wird. Diese Behörde überwacht den Markt und stellt sicher, dass alle Betreiber die strengen Anforderungen an den Spielerschutz, die Betrugsbekämpfung und die Prävention von Spielsucht einhalten.