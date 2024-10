Game2Gether goes Polaris 2024 – Unser Fazit zur Convention

Bereits zum dritten Mal öffnete die Polaris Convention ihre Pforten in den Messehallen Hamburgs. Mit rund 40.000 Besuchern festigte die Veranstaltung vom 11.- 13.10.2024 erneut ihren Platz in der Szene. Wir haben die Messe besucht und möchten nun eine Woche später zurückblicken und unsere Highlights mit euch teilen

Vielfältiges Programm und Creator-Nähe

Im Gegensatz zu anderen großen Events wie der Gamescom setzt diese Messe einen besonderen Schwerpunkt auf die Community, die auf eine persönliche und verbindende Weise angesprochen wird. Bekannte Persönlichkeiten der deutschen Creator-Szene, darunter PhunkRoyal, Lara Loft, Fischc0p, DoktorFroid oder die RocketBeans, schufen eine familiäre Atmosphäre. Besucher hatten zudem die Möglichkeit, bei zahlreichen Meet & Greets ihre Lieblings-Creator hautnah zu erleben. Ergänzt wurde das Programm durch spannende Talkrunden und Workshops, die sich speziell an aufstrebende Creator richteten, um ihnen wertvolle Einblicke und Tipps für den Einstieg in die Content-Produktion zu geben. Auch Anime-, Manga- und Gaming-Fans kamen dabei voll auf ihre Kosten.

Meet & Greet und Programm 1 von 6

Gaming-Highlights und Indie-Szene

Neben den beliebten Creator-Events glänzte die Messe auch durch ihre Gaming-Schwerpunkte. Große Namen wie Nintendo oder Capcom präsentierten ihre neuesten Spiele-Highlights, darunter Super Mario Bros. Wonder und Luigi’s Mansion 2 HD oder Monster Hunter Wilds. Ein weiteres Highlight war eine Area, die ganz der Förderung der Hamburger Indie-Szene durch Gamecity Hamburg gewidmet war. Hier wurde Entwicklern wie etwa Duck’n’Run Games (Light of Atlantis) oder Backwoods Entertainment (Morriton Manor Stories: Nordic Whispers) eine Bühne geboten. Interessierte konnten die neusten Games gleich vor Ort auf Rechnern im Arcade-Look anzocken.

Wer zudem ein Herz für Retro-Spiele hatte, konnte sich in der Retro-Area austoben, wo Klassiker auf Atari- und C64-Systemen spielbar waren. Auf dem Retro-Flohmarkt konnten alte Spiele, Konsolen und Figuren erstanden werden – ein Highlight für Sammler und Nostalgiker.

Gaming und Retro 1 von 3

Die Artist Alley: Kreatives Herzstück der Messe

Ein weiteres Highlight war die gut besuchte Artist Alley, in der zahlreiche Künstler ihre Werke präsentierten. Von Artworks und Stickern über Poster und Plüschtiere bis hin zu Comicbüchern wie etwa Rust City von der Künstlerin Annet – die kreative Vielfalt war beeindruckend. Besucher konnten zudem an den Ständen von Verlagen wie Carlsen Manga, Community Editions und Tokyopop nach neuem Lesestoff stöbern.

Gamification auf der Polaris

Wer auf der Suche nach Loot und einer kleinen Herausforderung war, konnte in der offiziellen Polaris-Begleit-App fündig werden. Hier bot sich die Möglichkeit, einen eigenen Avatar zu erstellen und über 100 QR-Codes zu entdecken, die überall in den Hallen versteckt waren. Jeder gescannte Code brachte wertvolle Erfahrungspunkte und sorgte für Level-Aufstiege. Weitere XP gab es durch Interaktionen mit anderen Con-Besuchern, da die App es ermöglichte, Freunde hinzuzufügen. Wer also besonders kontaktfreudig war, konnte sich über einen zusätzlichen XP-Schub freuen. Bestimmte Level-Meilensteine konnten dann gegen Belohnungen eingetauscht werden, darunter Spiele, ein Manga von TOKYOPOP oder einen Schal von Razer. Das Ganze wurde von einem Wettbewerb begleitet: Ein Live-Ranking der besten Teilnehmer wurde in den Hallen angezeigt. Diejenigen, die es an die Spitze schafften, hatten die Chance auf exklusive Preise, wie zum Beispiel ein Steam Deck.

Meet & Greet und Programm 1 von 3

Fazit

Bei der Polaris spürt man durch und durch, dass der Fokus auf den Creatorn und ihren Communities lag. Neben zahlreichen Programmpunkten auf den drei Main Stages konnten sich auch Fans von Anime, Manga, Gaming oder Cosplay über Highlights freuen. Die Polaris Convention bietet für jeden etwas. Einziges Manko unseres Besuches war der Messe-Samstag, der sich durch seine hohe Besucheranzahl zum Teil etwas überfüllt angefühlt hat.

Ausblick auf 2025

Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr ist der Blick bereits auf die nächste Polaris gerichtet. Die Polaris Convention 2025 wird vom 10. bis 12. Oktober 2025 in Hamburg stattfinden, und der Ticketvorverkauf startet pünktlich zur Weihnachtszeit. Mit stetig wachsenden Besucherzahlen und einem immer vielfältigeren Programm hat sich die Polaris als fester Pflichttermin für Gaming- und Popkultur-Fans in Deutschland etabliert.

Wer weitere Einblicke in unseren Besuch auf der Polaris Convention bekommen möchte, kann sich unsere Highlights auf unserem Instagram-Kanal ansehen.