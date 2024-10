Alle Jahr wieder. Das neue EA FC 25 ist da und dominiert erwartbar den europäischen Markt, wenn es um PS4- und PS5-Downloads geht. Nur den europäischen? Ja! Denn in den USA ticken die Uhren anders, da besonders die sportlichen Interessen auseinandergehen.

EA FC 25 in den USA nur auf Platz 3

Während in den Vereinigten Staaten für die PS5 vor allem NBA 2K25 heruntergeladen wurde, steht bei der PS4 unser allseits beliebter Klassiker Minecraft auf dem Podest ganz oben.

Auf der PSVR dominiert der Überraschungserfolg Astro Bot Rescue Mission weltweit und die PSVR2 trumpft vor allem mit Into the Radius auf. Bei den Free-to-Play-Titeln behält Fortnite die Vormachtstellung.

Besonders Astro Bot Rescue Mission ist hervorzuheben. Denn das liebevoll gestaltete Jump’n’Run ist auch auf der PS5 in den Top 5 der Downloads und damit ein echtes Erfolgserlebnis für Sony.

Warhammer und Black Myth: Wukong performen ebenfalls stark

Gleiches gilt für Warhammer 40,000: Space Marine 2, das sich jeweils auf dem Treppchen befindet. Auch der Hype um Black Myth: Wukong ist noch lange nicht vorbei, was auch an guten Kritiken liegt. In den USA und in Europa schließt das Action-Rollenspiel die Top 5 ab.

Top-Downloads PS5

USA/Kanada Europa NBA 2k 25 EA FC 25 Warhammer 40,000: Space Marine 2 Astro Bot EA FC 25 Warhammer 40,000: Space Marine 2 Astro Bot NBA 2k 25 Black Myth: Wukong Black Myth: Wukong

Top-Downloads PS4

USA/Kanda Europa Minecraft EA FC 25 The Crew 2 The Crew 2 Marvel vs. Capcom: Arcade Classics Minecraft Red Dead Redemption 2 A Way Out EA FC 25 Red Dead Redemption 2

Top-Downloads PSVR2

USA/Kanada Europa Into the Radius Into the Radius Beat Saber Beat Saber Pavlov Survivorman VR The Descent Arizona Sunshine 2 Pavlov Among Us VR Arizona Sunshine 2

Top-Downloads PSVR

USA/Kanada Europa Astro Bot Astro Bot Skyrim VR Sniper Elite VR TWD Onslaught Batman: Arkham VR Job Simulator TWD Onslaught Sniper Elite VR Job Simulator

Top-Downloads Free-to-Play (PS5 + PS4)

USA/Kanada Europa Fortnite Fortnite Roblox Roblox UNDEFEATED Valorant Valorant Aphalt Legends Unite CoD: Warzone eFootball

Quelle: PlayStation