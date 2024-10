Demo zu Spirit of the North 2 erschienen

Im Zuge des Steam Next Fests könnt Ihr bereits in die Demo zu Spirit of the North 2 reinschnuppern. Maximum Entertainment und Infuse Studio haben in ihrer Pressemitteilung auf die Demo hingewiesen und gleichzeitig auch einen ersten Trailer veröffentlicht.

Der erste Teil konnte die Fans bereits durchaus bezaubern. In der Fortsetzung begegnen wir erneut unserem Freund dem Fuchs. Dieser kämpft in einer trostlosen Welt für seine Freunde, die Schamanen. Ihrer Kräfte vom dunklen Schamanen Grimnir beraubt, sind sie auf die Stärke und den Mut des Fuchses und seines Rabengefährtens angewiesen.

Die Reise führt die beiden durch mächtige schneebedeckte Berge, uralte Krypten voller gefährlicher Rätsel und einsame Landschaften.

Dabei muss der zweite Teil in große Fußspuren treten. Die ersten Bilder des Trailers jedenfalls sind sehr vielversprechend. Die Charakteranpassungen, die, dank Unreal Engine 5, gestochen scharfe Grafik und die brandneuen freischaltbaren Fähigkeiten weisen schon den richtigen Weg, dass Spirit of the North 2 den ersten Teil noch übertrifft.

Falls Ihr den ersten Teil noch nicht kennt, könnt Ihr Euch über 90 % Rabatt ab dem 17. Oktober 2024 freuen und in die faszinierend schöne und mystische Winterwelt des Nordens eintauchen.

Viel Spaß mit der Demo von Spirit of the North 2. Wir bleiben natürlich dran und berichten, sobald wir nähere Informationen zum Release erhalten.

Quelle: PM Maximum Entertainment