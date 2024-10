Carrera RC Nerf™ Blasting Car – Fahrspaß und Blaster-Action vereint

Mit Carrera RC und Nerf™ treffen zwei Kultmarken aufeinander und präsentieren mit dem Carrera RC Nerf™ Blasting Car das Beste aus beiden Welten vereint. Fahrspaß trifft auf Blaster-Action. Egal ob Wettrennen oder Zielwettbewerbe, spannende Duelle sind garantiert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Carrera RC Nerf™ Blasting Car richtet sich an kleine und große Action Fans ab 6 Jahren. Im beiliegenden Magazin finden zehn originale Nerf™ Darts Platz. Es lässt sich flexibel am Fahrzeug oder an der Fernbedienung befestigen. So kann man entweder die Fernbedienung als Blaster nutzen oder den ferngesteuerten Schuss mit dem Fahrzeug wagen. Im Lieferumfang ist auch eine Zielscheibe enthalten. Diese kann entweder stationär genutzt werden oder mit einem zweiten Fahrzeug als bewegliches Ziel genutzt werden.

1 von 3

Mit den besonderen voll beweglichen Rädern lässt sich das Fahrzeug in alle Richtungen steuern, so kann es beispielsweise auch seitlich fahren. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7 km/h ist es noch gut zu beherrschen, kann aber dennoch zügig ausweichen.

Weitere Informationen finden sich wie immer bei Carrera Toys.