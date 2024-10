Endlich ist es so weit. Das vom chilenischen Studio Octeco Studios entwickelten und von PQube veröffentlichte Abenteuerspiel Sky Oceans: Wings for Hire ist ab sofort in physischer und digitaler Form für PlayStation 5 und Nintendo Switch sowie digital für Xbox Series X|S und Steam erhältlich.

Sky Oceans: Wings for Hire denkt JRPGs weiter

Das Spiel verspricht den Charme von klassischen JRPGs in Verbindung mit modernen Spielmechaniken. Doch was erwartet dich genau? Das Kampfsystem besteht aus rundenbasierten Luftkämpfen, bei denen man mit taktischen Entscheidungen und einer guten Strategie gewinnt. Für die ultimative Herausforderung sind natürlich auch zahlreiche herausfordernde Bosskämpfe, die dich an deine Grenzen bringen, Teil des Spiels.

Storymäßig kannst du in eine Coming-Of-Age-Geschichte mit einer lebendigen Welt und Städten im Stil von den weltbekannten Gibhli-Filmen eintauchen. Auch die Nebencharaktere, die du für deine Crew rekrutieren kannst, haben alle ihre persönlichen Fähigkeiten, Persönlichkeiten und Hintergrundgeschichten. Uralte Geheimnisse müssen gelüftet und die Welt vor einer drohenden Gefahr gerettet werden.

Passe dein Luftschiff an

Natürlich kannst du dein Luftschiff auch auf verschiedenste Weise aufrüsten. Egal ob Waffen, Panzerung oder andere Verbesserungen – du kannst dein Schiff nach deinen individuellen Belieben und nach deinem Spielstil anpassen. Denn die rundenbasierten Schlachten können auf die verschiedensten Wege gemeistert werden. Wichtig ist nur, dass du genug Ressourcen und Geld sammelst.

Auch Tyrone Walcott, Product Group Manager bei PQube Games äußert sich sehr euphorisch: „Wir freuen uns sehr über die heutige Veröffentlichung von Sky Oceans: Wings for Hire. Die Octeto Studios haben ein Spiel geschaffen, das die Essenz klassischer JRPGs einfängt und gleichzeitig etwas Neues und Aufregendes für Spieler:innen von heute bietet. Wir können es kaum erwarten, alle in dieses unglaubliche Abenteuer zu entführen.“

