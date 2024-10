Asetek SimSports präsentiert das Invicta Wheel

Asetek SimSports präsentiert mit dem Invicta Wheel die neuste Ergänzung des hauseigenen Angebots an hochwertiger SimRacing-Hardware. Auch die Entwicklung des Invita Wheels erfolgte mit der Übertragung echter Rennsporterfahrung und -bauweise in die Welt des SimRacings.

Die Produkte von Asetek SimSports teilen sich auf drei Produktlinien auf: Invicta, Forte und LaPrima, wobei Invicta für die hochwertigste Hardware steht. Bislang umfasst die Invicta Linie eine Wheelbase mit einem maximalen Drehmoment von 27 nm sowie eine Pedalerie, mit der Härte eines echten Rennwagens. Das Invicta Wheel stellt nun die neuste Ergänzung dieser hochwertigen Produktlinie dar. Entwickelt wurde es auf Basis echter Formel-Rennlenkräder und wurde für eine maximale Immersion und Performance auf höchstem Niveau optimiert.

Basis des Asetek SimSports Invicta Wheels ist ein CNC-gefräster Aluminiumrahmen mit einer Frontplatte aus Karbonfasern. So wird trotz des sehr stabilen Aufbaus nur ein Gewicht von 1,5 kg erreicht und das Rennlenkrad bietet eine ideale Kombination von Leichtgängigkeit und Stabilität. Zentrum des Lenkrads ist ein 4,3″ großes, hochauflösendes Touchdisplay, das gleichmäßig in die Carbonfront eingelassen ist. Hier kann man sich frei anpassbar Informationen über das Rennen und Fahrzeug anzeigen lassen, so wie es auch im realen Rennsport der Fall ist. Über die RaceHub Software ist eine Reihe von Presets verfügbar, eigene Profile lassen sich aber auch erstellen. Individuell anpassbar sind auch die vielen LEDs des Lenkrads, mit denen man sich ein weiteres optisches Feedback, zum Beispiel über Schaltzustände, verschaffen kann. Das Invicta Wheel ist zudem auch mit der beliebten Software SimHub kompatibel.

Die RaceHub Software ist Management- und Konfigurationstool für alle Produkte von Asetek SimSports. Hier kann man fahrzeugabhängige Presets wählen oder eigene Profile erstellen. Insgeamt kann man beim Invicta Wheel 31 RGB LEDs konfigurieren, dazu zählen 15 Rev lights, 6 Flag lights und 16 Tasten- und Encoderbeleuchtungen.

Ein weiteres, besonders Features des Invicta Wheels ist die Kompatibilität. Denn man kann es nicht nur mit der hauseigenen Base von Asetek SimSports nutzen. Für den Einsatz auf einer Base eines Drittherstellers sind Adapter erhältlich.

“The Invicta Steering Wheel is our crown jewel product. The Invicta line is our proof point – truly delivering the real racing experience that allows for full immersion. Since we launched Asetek SimSports a little more than two years ago, we’ve made Invicta pedals and wheelbases but not a steering wheel, as we wanted to get it just right. So, this is something that the community has been waiting for, and we are extremely excited to share our passion for racing and gaming through this product. I’m a racer myself, and the Invicta Steering Wheel is a higher quality steering wheel than I’ve had in any race car that I’ve driven. It’s a high-end steering wheel, but you don’t have to be a sim-racing expert to use it. We’re so pleased with it and very proud of it.”, André Eriksen (Chief Executive Officer, Asetek).

Das Invicta Wheel ist nicht nur im Spielgeschehen konfigurierbar, sondern kann auch über den Webshop von Asetek individuell konfiguriert werden. So kann man sich die Farben von Griffen, Knöpfen, Encodern sowie das Material der Frontplatte und Schalter nach eigenen Wünschen aussuchen und kombinieren. Somit kann jeder dieses hochwertige Rennlenkrad an seine eigenen Wünsche anpassen, etwas, dass besonders auf dem hohen Leistungsniveau, an das sich das Invicta Wheel richtet, besonders relevant ist. Darüber hinaus kann man natürlich auch noch nachträglich Veränderungen vornehmen und Griffe, Schalter oder Encoderfarben in wenigen Minuten austauschen.

Weitere Details finden sich im Webshop von Asetek.

Asetek SimSports ist seit drei Jahren in der Welt des SimRacings aktiv, die Entwicklung der Produkte greift aber auf die langjährige Erfahrung als größter OEM-Hersteller für All-in-One-Wasserkühlungen und eine jahrzehntelange Rennsporterfahrung zurück.

Hands-On auf der gamescom 2024:

Bei einem Termin mit André Eriksen (CEO von Asetek) während der gamesom 2024 konnten wir uns bereits einen Eindruck vom Invicta Wheel verschaffen und ein paar virtuelle Runden drehen. In einem offenen und spannenden Gespräch stellte uns André Eriksen in seiner sympathischen Art das Invicta Wheel in allen Details vor und ging auch auf seine eigene, langjährige Rennsporterfahrung ein. Hier wurde deutlich, dass es sich bei Aseteck SimSports um ein echtes Herzensprojekt handelt.

Das Invicta Wheel hält, was es verspricht und stellt ein einzigartiges Stück hochwertiger SimRacing-Hardware dar. Es fühlt sich vollständig nach einem echten Rennlenkrad an und bietet dank der offenen Anpassbarkeit ungeahnte Möglichkeiten der individuellen Konfiguration. Die maximale Immersion wird hier natürlich mit der zugehörigen Base und Pedalerie erreicht. Besonders letztere muss man hier nochmal gesondert hervorheben. Denn hier kommen echte Rennsport-Komponenten zum Einsatz. Das Bremspedal bietet die echte, massive Härte und setzt den Bremsdruck hydraulisch um, hier wird nicht wie sonst üblich mit Federkombinationen gearbeitet.