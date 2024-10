Bethesda Game Studio hat mit einem Tweet vom gestrigen Tag auf die Ankündigung zum Fallout Day hingewiesen. Am 23. Oktober 2024 veranstalten die Macher hinter den Spielen den allerersten Fallout Day Broadcast.

Das Franchise gibt es bereits seit den den späten 90er-Jahren. Seit den 2000er-Jahren besitzt Bethesda die Rechte. Die bei Amazon Prime veröffentlichte Serie hat für einen ordentlichen Aufschwung gesorgt. Nach Veröffentlichung der Serie erhöhte sich die Anzahl der Spieler, die Fallout auf Diensten wie dem Xbox Game Pass spielten, um fast das Fünffache. Für alle alten aber auch die neuen Fans möchte Bethesda nun den ersten Fallout Day Broadcast veranstalten.

Die Übertragung zum Fallout Day findet am 23. Oktober um 15:00 Uhr EST / 21:00 MEZ statt. Dieser Tag markiert den „Fallout Day“. Der Tag, an dem im Spiel die Bevölkerung Schutz in den unterirdischen Katakomben sucht.

Fans von Fallout 76 dürfen sich über spannende Informationen über neue Inhalte freuen. Hierzu treten u. a. die Fallout 76-Entwickler Jon Rush und Bill LaCoste in der Show auf. Laut Bethesda erhalten die Spieler auch Informationen über eine C.A.M.P.-Ergänzung und die Einführung von Haustieren, auf die die Fans schon seit einiger Zeit gespannt warten.

Im Anschluss an die Übertragung können die Spieler Fallout for Hope sehen, ein Wohltätigkeitsprogramm, unter der Moderation von Kenneth Vigue und mit den Entwicklern der Inhalte von Fallout.

Fallout Day is coming on October 23 where we will be hosting our first ever #FalloutDay Broadcast. Join Jon Rush and Bill LaCoste as they give you a glimpse at what we’ve been working on in Fallout 76.

The party keeps going from there with our friends @FalloutforHope for their… pic.twitter.com/cLfkUGvlt8

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) October 16, 2024