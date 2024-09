ZURU präsentiert neue Pets Alive

Die beliebte Pets Alive Serie von ZURU erhält Zuwachs. Mit den Pets Alive „Mama Duck & Baby Surprise“ und „Magic Bunnies“ erscheint gleich zweimal neuer, tierischer Spielspaß. Die watschelnden Entenküken und magischen Hasen aus dem Zauberhut bieten eine spannende Mischung aus Sammelspaß, interaktiven Funktionen und kreativen Überraschungen.

Bei dem Set Pets Alive „Mama Duck & Baby Surprise“ können Kinder den niedlichen Entenküken beim Schlüpfen zusehen. Enthalten sind zwei bis vier Küken und mit viel Glück kann man sogar eins der seltenen goldenen Küken bekommen. Aber auch wenn es weniger Küken sind, kommt niemand zu kurz, denn dann gibt es süße Sticker oder Schleim als Überraschung. Natürlich wird auch Bewegung geboten, Mama Duck watschelt fröhlich quakend durchs Kinderzimmer und ihre magnetischen Küken folgen ihr auf Schritt und Tritt. Das Nest ist dabei mehr als nur eine Verpackung, denn es kann immer wieder zum Schlüpfen der Küken verwendet werden. Damit die Enten auch watscheln und quaken, werden zusätzlich Batterien benötigt.

Die Pets Alive „Magic Bunnies“ von ZURU bringen Magie ins Kinderzimmer. Mit dem magischen Zauberstab bringt man die Ohren des Hasen zum Leuchten und Musik ertönt. Zieht man nun den Hasen aus dem Hut, regnet es Konfetti. Um den Spaß immer wieder neu erleben zu können, kann man das Konfetti immer wieder nachfüllen. In einem versteckten Geheimfach warten zudem noch Mini-Häschen, Sticker und formbare Knetmasse. Die niedlichen Zauber-Hasen sind in drei Farben erhältlich: Schwarz, Weiß und Pink. An den herausragenden Ohren kann man erkennen, welcher Hase sich in der Verpackung versteckt. Batterien sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Preise und Verfügbarkeit:

Die Neuheit Pets Alive „Mama Duck & Baby Surprise“ von ZURU ist ab sofort zu einem UVP von 36,99 €, beim Set Pets Alive „Magic Bunnies“ beträgt der UVP 49,99 €.