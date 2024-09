Warhammer 40k Darktide: Neues kostenloses Update ab jetzt erhältlich

Fatshark hat soeben das Update „Unlocked and loaded“ für Warhammer 40,000: Darktide veröffentlicht. Dieses kostenlose Update beinhaltet umfassende Änderungen am Item-System, die neue Operation „Rolling Steel“ und eine optimierte Gruppensuche.

Was ändert sich für unsere Rejects?

Überarbeitung des Item-Systems

Hier verbessert Fatshark endlich die Waffenfortschritte und bietet den Spielern mehr Freiheit, mit Waffen zu experimentieren und Fortschritte zu machen. Es werden zwei neue Systeme eingeführt, „Mastery“ und „Power“, die den Spielern klare Wege bieten, um die gewünschten Waffen und das passende Gameplay zu erhalten. Dieser Schritt Darktide-Veteranen besonders gefallen, da das bisherige System schwer durchsichtig war und viele Begriffe rund um die Waffen mühsam Stück für Stück im Spiel zusammengesucht werden mussten. In „Unlocked and loaded“ ist jedoch alles schön und verständlich auf einem Blick zusammengefasst. Niemand muss mehr raten was der Unterschied zwischen „rending“ und „brittle“ ist und was davon für welche Waffe und welchen Gegner besser geeignet ist.

„Mastery“: Spieler müssen ihre bevorzugten Waffen einfach in Missionen verwenden, um Erfahrung im Mastery-Pfad dieser Waffe zu sammeln. Mit steigender Erfahrung schalten sie drei verschiedene Belohnungstypen frei und steigern die Kampfkraft der Waffe.

1.Blessings: Diese ermöglichen es den Spielern, verschiedene Stufen von Segen freizuschalten, welche starke situationsbedingte Buffs für die jeweilige spezifische Waffe bedeuten. So wird zum Beispiel der Schaden von Plasmawaffen um einen Prozentsatz des Levels an Überhitzung erhöht. Der Prozentsatz wiederum erhöht sich mit jedem Blessing-Level.

2.Weapon marks: Spieler schalten verschiedene Waffenmarken frei, die mit dem Meisterschaftspfad der jeweiligen Waffenfamilie verbunden sind. Hierbei handelt es sich um Variationen der jeweiligen Waffenart. So gibt es zum Beispiel ein Energieschwert welches eher für Aoe Gruppenkämpfe gegen Horden schwacher Feinde geeignet ist, eine anderes Weapon mark macht aus dem Schwert wiederum ein Waffe die speziell starken Elitegegner den Garaus macht.

3.Perks: Perk-Stufen werden automatisch freigeschaltet, sobald Spieler im jeweiligen Meisterschaftspfad vorankommen. Perks sind sich Stufe für Stufe verbessernde andauernde Buffs für die Waffe und können diese weiter spezialisieren. Egal ob man lieber leichte oder schwer gepanzerte Feinde schneller besiegen will, es gibt einen Perk für jede Situation. Maximal können jedoch nur zwei dieser Perks pro Waffe angebracht werden.

„Power“: Mit dem neuen Kraftsystem können Spieler die Werte ihrer Waffen verbessern, indem sie Ressourcen am Schrein des Omnissiah investieren. Das Kraftsystem ermöglicht es, die Basiswerte jeder Waffe zu erhöhen, sodass sie ihr volles Potenzial erreichen kann. Power ist am besten mit dem Gearscore den man aus Spielen wie „World of Warcraft“ kennt zu vergleichen. Zwar ändern sich weder Spielstil noch Spezialisierung der Waffe, aber einfach generell „mehr Dakka“ hat noch nie geschadet.

Neuer Missionstyp – Operationen

Rolling Steel: Führt einen neuen Missionstyp namens „Operationen“ ein, der eine kürzere und filmischere Spielerfahrung bietet. In „Rolling steel“ müssen die Spieler einen warhammer-typisch gigantischen Zug stoppen, welcher von Chaos-Kultisten übernommen wurde. Neu ist der knackige Timer der zumindest bei meinem ersten Versuch auf der zweithöchsten Schwierigkeitsstufe auf unter einer Sekunde stand bevor die Mission doch noch gewonnen war.

Neues soziales Feature

Gruppensuche: Darktide ist darauf ausgelegt, mit anderen zusammen gespielt zu werden. Die Party-Suche erleichtert es, Mitspieler mit ähnlichen Interessen zu finden. Spieler können anhand von vier Kriterien suchen: Spielmodus, Schwierigkeit, Sprache und Tags, die die Gruppe näher beschreiben. Dieses Feature wird kontinuierlich weiterentwickelt, basierend auf dem Feedback der Community.

Zeitlich begrenztes Spezialevent

Unrelenting horde: Zur Feier der Veröffentlichung von „Unlocked and loaded“ wird Darktide vom 26. September bis zum 10. Oktober ein zeitlich begrenztes Spezialevent veranstalten. Spieler müssen erfolgreich Grimoires und Schriften der dem Chaos verfallenen 21.Mobian Legion bergen und können damit Ingame-Währungen wie Dockets, Plasteel und Diamantine erhalten.

„Unlocked and loaded“ ist ab sofort für PC (über Steam und Microsoft Store) sowie für Xbox verfügbar.´´