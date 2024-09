Shure MV6 – Der Cheat Code für erstklassige Audioqualität

Wer ins PC-Gaming und -Streaming einsteigen will, benötigt ein Setup, mit dem sich schnell und einfach die gewünschten Ergebnisse erzielen lassen. Vom ersten Stream an sollen Leidenschaft und Spaß spürbar im Vordergrund stehen. Doch fehlendes Know-how und hohe Anschaffungskosten können Anfänger:innen gerade während der ersten Schritte schnell ins Stolpern bringen. Mit dem Shure MV6 USB Gaming Mikrofon klingen auch Einsteigerinnen und Einsteiger im Handumdrehen und für einen erschwinglichen Preis wie die Profis auf Twitch, YouTube und Co.

Im ikonischen Design und mit der Technologie der legendären Shure SM7- und MV7-Mikrofone liefert das MV6 konstante, erstklassige Audioqualität. Das dynamische Mikrofon ist ein All-in-One-Paket, sofort einsatzbereit und dank der integrierten DSP-Funktionen einfach zu bedienen. Es ist vollgepackt mit Features wie der Voice Isolation Technologie, dem Auto-Level-Modus, einem digitalen Pop-Filter und einem Echtzeit-Denoiser. Darüber hinaus ist es für die Open Broadcaster Software (OBS) zertifiziert, eine der meistgenutzten, kostenlosen Lösungen für das Livestreaming. Die Zertifizierung und seine vielen hilfreichen Funktionen machen das Shure MV6 zum idealen Begleiter für den erfolgreichen Eintritt in die Welt des Streamings.

Wohl fast jede Streaming-Karriere fängt rund um das heimische Gaming-Setup an – eine Umgebung, die akustisch oft nicht optimal ist und voller Nebengeräusche sein kann. Eine dynamische Mikrofonkapsel, wie die des MV6, isoliert die Stimme von unerwünschten Geräuschen. Zusammen mit den umfangreichen DSP-Funktionen und der MOTIV Mix App von Shure können Streamer:innen und Gamer:innen jede ihrer Sessions in Studioqualität streamen, ohne aufwändige Gain-Einstellungen vornehmen oder sich Gedanken über Plosivlaute und andere Störgeräusche machen zu müssen. Der leicht zugängliche Mute-Button bietet zusätzliche Kontrolle.

„Content Creator wollen ihren Communities beim Gaming und Streaming ein immersives und fesselndes Erlebnis bieten. Dafür ist exzellente Audioqualität ein Muss“, so Eduardo Valdes, Associate Vice President of Global Marketing and Product Management bei Shure. „Es gibt eine Vielzahl von Kondensatormikrofonen auf dem Markt. Wir aber stellen mit dem MV6 ein dynamisches Mikrofon mit DSP-Steuerung vor. Es bietet Gamerinnen und Gamern zuverlässig einen professionellen Klang – unabhängig von ihren Erfahrungen im Audiobereich. So können sie sich voll und ganz auf ihr Spiel konzentrieren.“

1 von 2

Zu den zentralen Features des Shure MV6 gehören:

Voice Isolation Technologie : Die Kombination aus dynamischer Mikrofonkapsel und exzellenter Rückwärtsdämpfung minimiert Hintergrundgeräusche. Die Stimme bleibt klar und deutlich und ohne Unterbrechungen.

: Die Kombination aus dynamischer Mikrofonkapsel und exzellenter Rückwärtsdämpfung minimiert Hintergrundgeräusche. Die Stimme bleibt klar und deutlich und ohne Unterbrechungen. Auto-Level-Modus : Passt den Gain des Mikrofons automatisch an den Abstand und die Sprechlautstärke an. Das garantiert einen konstanten Audiopegel, unabhängig von der Position auf dem Schreibtisch und bis zu einer Entfernung von 45 Zentimetern vom Mikrofon.

: Passt den Gain des Mikrofons automatisch an den Abstand und die Sprechlautstärke an. Das garantiert einen konstanten Audiopegel, unabhängig von der Position auf dem Schreibtisch und bis zu einer Entfernung von 45 Zentimetern vom Mikrofon. Digitaler Pop-Filter: Entfernt harte Plosivlaute und sorgt für eine saubere Erfassung der Stimme, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird.

Entfernt harte Plosivlaute und sorgt für eine saubere Erfassung der Stimme, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird. Echtzeit-Denoiser: Eliminiert Hintergrundgeräusche und arbeitet mit der Voice Isolation Technologie des Mikrofons zusammen, um auch unter schwierigen Bedingungen einen störungsfreien Klang zu gewährleisten.

Der Begriff „plug & play“ passte nie so gut: Das Shure MV6 liefert nicht nur eine optimale Klangqualität direkt nach dem Auspacken. Es ist zudem neben dem MV7+ eines der ersten Mikrofone, das eine OBS-Zertifizierung durch das OBS Project erhält. Diese stellt sicher, dass alle technischen Bedingungen erfüllt sind, um optimal mit der beliebten Open Broadcaster Software zu funktionieren – ein enorm wichtiger Aspekt, wie die erfolgreiche Streamerin Loserfruit erklärt: „Die OBS-Zertifizierung gibt mir die Sicherheit, mich bei meinem tagtäglichen Streaming über diese Software auf das Mikrofon wirklich verlassen zu können. Das OBS-Siegel ist etwas, auf das alle Gamer:innen und Streamer:innen bei der Wahl ihres nächsten Mikrofons achten werden“, sagt die Australierin mit über 4,7 Millionen Followern auf YouTube.

1 von 3

Für PC-Gamer:innen und -Streamer:innen bietet das MV6 das Beste aus beiden Welten: legendären Shure-Sound und müheloses Setup. Über die kostenlose MOTIV Mix App können Benutzer:innen weitere Anpassungen vornehmen, mehrere Audiokanäle mischen und streamen. Die neue Beta-Version 1.2 bietet erweiterte Funktionen, darunter Activity-Presets, die bei der Einrichtung einer Session Zeit sparen, und den Sound Check zur Erkennung von Hintergrundgeräuschen und Tipps, diese zu reduzieren. Auch der Einrichtungsprozess ist optimiert, um den Einstieg in die MOTIV Mix App zu erleichtern.

Das MV6 Gaming-Mikrofon ist mit USB-C kompatibel und MFi-zertifiziert. Es lässt sich nahtlos mit PC und Mac sowie mit ausgewählten Apple- und Android-Mobilgeräten verbinden. Der integrierte 3,5-mm-Kopfhörerausgang ermöglicht Monitoring in Echtzeit. Das im Lieferumfang enthaltene Tischstativ erlaubt flexible Aufstellungsoptionen.

Preise und Verfügbarkeit

Das MV6 ist ab sofort für 149 Euro (UVP) erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.shure.com/MV6.