Remnant 2 – Finaler DLC „The Dark Horizon“ veröffentlicht

Der erfolgreiche Soulslike-Shooter Remnant 2 nähert sich seinem inhaltlichen Ende. Mit The Dark Horizon ist der dritte und somit letzte DLC nun veröffentlicht worden. Darin kehren Spielerinnen und Spieler nach N’erud zurück und entdecken einen mysteriösen Ort, an dem die Zeit stehen geblieben ist. Dort lauern fehlgeleitete KIs und roboterhafte Kreaturen an jeder Ecke und wir gehen den Geheimnissen eines riesigen, über dem Horizont thronenden Wesens auf den Grund.

Außerdem wurde zeitgleich zum DLC auch ein neues Inhaltsupdate kostenlos nachgeliefert, der Bossrush-Modus. Beides ist ab sofort auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Der DLC ist zum Preis von 9,75 € erhältlich, das Bossrush-Update kann jetzt kostenlos heruntergeladen werden.

The Dark Horizon

In The Dark Horizon, dem letzten DLC für Remnant 2, kehren Spieler nach N’erud zurück und entdecken einen mysteriösen Ort, an dem die Zeit stehen geblieben ist und Roboter noch immer die Felder für die längst ausgestorbene, einstige Population bestellen. Doch die Zeit korrumpiert alles. Fehlgeleitete KIs und roboterhafte Kreaturen lauern an jeder Ecke. In dieser feindseligen Umgebung gehen Spieler den Geheimnissen eines riesigen, über dem Horizont thronenden Wesens auf den Grund. Die brandneue Story dreht sich um die Geheimnisse der Nekropole auf N’erud. In dieser Welt erkunden Spieler neue Gewölbe, erleben ein neues Gleiter-Transportsystem und schalten mächtige Ausrüstungsgegenstände frei. Zudem ist mit „dem Aufseher“ ein weiterer Archetyp verfügbar. Spieler treffen unerwartete Verbündete, begegnen allerdings auch neuen Bedrohungen und stellen sich dem kolossalen Wesen, das über N’erud herrscht!

DLC-Besitzer, welche die Handlung in Losomn abgeschlossen haben, können bei einem Weltenstein den „Abenteuermodus“ und anschließend „The Dark Horizon“ auswählen. Entscheiden sie sich stattdessen dafür, den DLC innerhalb des Kampagnenmodus erleben zu wollen, fügen sich die neuen Inhalte nahtlos in die Hauptkampagne des Spiels ein. Die neue Storyline kann dann wie jede andere Geschichte im Spiel auftauchen, wenn eine neue Kampagne begonnen wird.

The Dark Horizon und die bereits erschienenen Remnant 2-DLCs weisen eine Besonderheit auf: Spieler, die den entsprechenden DLC nicht besitzen, können dessen Inhalte spielen, indem sie sich bei Spielsitzungen jenen anschließen, die diesen erworben haben. Für die Verwendung der jeweiligen DLC-Gegenstände, die sie erhalten, müssen sie jedoch den DLC selbst besitzen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das kostenlose Bossrush-Update

Mit dem letzten DLC erscheint auch ein großes Update, das den brandneuen Bossrush-Modus und zahlreiche Verbesserungen des Spielkomforts bereithält. Dieser Content wird kostenlos auf allen Plattformen bereitgestellt. Bossrush ist ein neuer Modus für Spieler:innen, die sich direkt in die Action stürzen und gegen Bosse kämpfen wollen.

Spieler können den Modus allein oder mit anderen Reisenden im Multiplayer spielen. Wählt aus drei Schwierigkeitsgraden (Dreifache Bedrohung – eine Herausforderung mit drei Bossen), Feuerprobe (sieben Bosse) und dem Spießrutenlauf (neunzehn Bosse) und stellt eure Überlebensfähigkeiten auf die Probe. Für diesen Modus ist das Ziel einfach, aber herausfordernd: Kämpft gegen Horden an Gegnern, einschließlich einer Abweichung, sowie gegen Bosse, um Beute und Waffen zu erhalten, die euch in eurer Sammlung noch fehlen. Dabei erhalten Spieler vorübergehende Buffs, die Attributsboni und/oder mächtige passive Boni gewähren.

Der Modus kann einfach am Weltenstein in Station 13 ausgewählt werden (wie die Kampagne oder ein Abenteuer). Hier können Spieler ihren gewünschten Schwierigkeitsgrad wählen und ihren Durchlauf starten.

Neben dem neuen Spielmodus gibt es im kostenlosen Inhaltsupdate auch ein neues System: Prismas. Prismen sind ein neues Feature für das überarbeitete Fragmentsystem und können für zusätzliche Attributsboni aufgelevelt werden.

In Remnant 2 messen sich die letzten Überbleibsel der Menschheit mit grauenvollen Mächten des Bösen. Das Spiel hat sich als Koop-Survival-Shooter mit neuen Welten voller tödlicher Überraschungen und Begegnungen weiterentwickelt. Jetzt heißt es, sich dem Kampf anzuschließen, um die Menschheit in einer dynamisch generierten Welt zu retten, die mit verzweigten Questreihen, einzigartiger Beute und überwältigenden Schwierigkeiten gefüllt ist, die die Erkundung und den Wiederspielwert fördern – entweder allein oder im Drei-Personen-Koop. Spieler definieren ihren eigenen Spielstil mit einem erweiterten Archetyp-Klassensystem und einer großen Auswahl an Waffen, Rüstungen und speziellen Augmentationen, um gewaltige Herausforderungen zu meistern und das Aussterben der Menschheit zu verhindern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

→ zur offiziellen Webseite