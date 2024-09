PICO 4 Ultra – Alle Infos zum VR-Headset

Auf der gamescom durften wir die neue VR-Brille PICO 4 Ultra ausprobieren – und waren richtig begeistert. Damit auch ihr eine Ahnung davon bekommt, was das neue Set so alles auf dem Kasten hat, bekommt ihr hier alle wichtigen Infos in der Übersicht.

Realität neu definiert

Tauche mit der PICO 4 Ultra in eine neue Dimension der Immersion ein, wo atemberaubende Grafik und erstklassige Leistung deine Realität neu definieren. Erlebe epische Gaming-Abenteuer mit zahlreichen neuen Mixed-Reality-Spielen, die deine Umgebung in epische Schauplätze verwandeln und virtuelle mit realen Welten verschmelzen lassen. Verbinde dich ganz einfach über PICO Connect mit deinem PC, und

genieße sofortigen Zugang zu tausenden SteamVR-Titeln und mehreren Desktops für unendliche Möglichkeiten.

Erlebe das nächste Level realistischer Interaktion mit fortschrittlicher Full-Body-Tracking-Technologie, die jede Bewegung von Kopf bis Fuß erfasst. Mit den dualen 32-MP-Kameras und dem UHD 4K+-Display bietet die PICO 4 Ultra unvergleichliche Klarheit und Tiefe, die Mixed-Reality-Erlebnisse lebendiger und immersiver machen als je zuvor.

Erlebe deine Lieblingsmomente mehrfach, dank räumlichem Video, das Erinnerungen detailgetreu zum Leben erweckt. Multitasking wird zum Kinderspiel – wechsle blitzschnell zwischen Lernen, Spielen und Kommunikation, ohne einen Moment zu verpassen. Länger spielen und produktiv bleiben war noch nie so einfach dank dem langlebigen Akku und superschnellem Laden. Das durchdachte Gegengewicht-Design und der komfortable Riemen garantieren stundenlangen Komfort.

Die PICO 4 Ultra verwandelt jedes virtuelle Abenteuer in eine außergewöhnliche Realität und macht das Unmögliche zum Kinderspiel.

Die wesentlichen Merkmale

Next-Gen Gaming

Bringe deinen Raum mit der PICO 4 Ultra auf ein neues Level des Gamings. Erlebe eine Welt, in der neue Mixed-Reality-Spiele nahtlos die virtuelle und reale Welt verschmelzen lassen. Der Qualcomm-XR2-Gen-2-Chip liefert erstklassige Leistung für ein flüssiges und packendes Gaming-Abenteuer mit beeindruckender Grafik und reibungslosen Spielabläufen. Entdecke eine riesige Auswahl eigenständiger VR-Apps und -Spiele sowie tausende Titel über SteamVR und weitere Top-Stores.

Totale Immersion

Tauche ein in unvergleichbaren Realismus beim Gaming, Fitness und vielem mehr – mit der PICO 4. Die Full-Body-Tracking-Technologie der PICO 4 Ultra erfasst jede deiner Bewegungen von Kopf bis Fuß und bietet eine faszinierende Immersion. Das fortschrittliche

6DoF-Tracking spiegelt deine Gesten in Echtzeit wider. Ob beim Tanzen, Trainieren oder in

VRChat – die PICO 4 Ultra bringt deine virtuellen Abenteuer zum Leben. Mit zusätzlichen Motion Trackers, die schnell eingerichtet werden können und über 25 Stunden Akkulaufzeit bieten, genießt du eine voll immersive MR-Erfahrung.

Multitasking leicht gemacht

Erlebe Multitasking auf einem neuen Level mit der PICO 4 Ultra. Dank 12 GB RAM kannst du eine unbegrenzte Anzahl von Fenstern offen halten und mühelos zwischen Aufgaben wechseln. Ob du eine neue Fähigkeit erlernst, gegen virtuelle Feinde kämpfst, im Internet surfst oder mit deinen Liebsten kommunizierst, es geht alles gleichzeitig. Der Qualcomm-XR2-Gen-2-Chip ermöglicht bessere Grafik und stärkere Leistung, damit Multitasking stets flüssig und ohne Verzögerungen funktioniert.

Zusätzliche Features

Ultimativer Komfort für stundenlangen Spielspaß

Erlebe den besten Komfort mit der PICO 4 Ultra, die für lange, immersive Sessions entwickelt wurde. Das ausgeklügelte Gegengewicht-Design sorgt für einen perfekten Sitz und minimiert Belastungen für Kopf und Nacken. Zusammen mit dem unterstützenden Trageband genießt du einen festen, ausgewogenen Sitz, der lange Gaming-Sessions oder produktive Aufgaben zum Kinderspiel macht.

Nahtlose Mixed-Reality-Erlebnisse

Hebe Mixed Reality mit der neuesten Technologie auf ein neues Level. Ausgestattet mit dualen 32MP-Kameras und einem UHD 4K+-Display verändert die PICO 4 Ultra deine Interaktionen mit beiden Welten. Die gestochen scharfe, transparente und immersive Leistung verbindet die Welten nahtlos. Der iToF-Tiefensensor ermöglicht schnelles und präzises Raum-Mapping, sodass du deine physische Umgebung interaktiv nutzen kannst,

während du in virtuellen Erlebnissen abtauchst.

PC-Streaming

PICO Connect (ursprünglich PICO Streaming Assistant) ist die neue Version von PICOs nativer Software, die folgende Verbesserungen bietet:

Neuartige Terminal-Verbindungstechnologie-Architektur mit neuen

Benutzeroberflächendesign;

Du kannst deinen Computer mit deinem PICO-Gerät verwenden und

steuern; Unterstützt die Super-Resolution-Funktion für Gaming Bildschirme, ermöglicht hohe Auflösung bei niedrig konfiguriertem PC; Windows/Mac-doppelkompatible Desktop-Verbindung: Genieße ein

Multi-Window-, ultra-großes Bildschirm-Computererlebnis auf einem Allin-One-PC. Kompatibel mit MR und in der Lage, für Multitasking mit nativen Apps

und PCs zu interagieren. 1000 Mbps Streaming

3K ultra-klare Erfahrung und flüssiges, latenzfreies Streaming

PICO Motion Trackers

Hebe dein Erlebnis mit den PICO Motion Trackers auf ein neues Level. Entwickelt für eine

nahtlose Integration mit dem PICO 4 Ultra, PICO 4 und PICO Neo 3 Link, bieten diese

fortschrittlichen Motion Trackers präzise 6DoF-Daten für Full-Body-Tracking und erfassen jede Bewegung mit außergewöhnlicher Genauigkeit.

Leicht und einfach einzurichten, verbinden sie sich in nur 10 Sekunden und bieten über 25

Stunden Akkulaufzeit bei schneller, 1-stündiger Ladezeit. Verbessere dein Gameplay mit realistischeren Gesten und Interaktionen, ob du nun in actionreiche Spiele eintauchst oder dich in immersive virtuelle Umgebungen begibst.

Über 20 Spiele sind als Standalone verfügbar und vollständig kompatibel mit SteamVR-Titeln, die die Motion Trackers unterstützen

Bis zu 3 Tracker können mit einem PICO-Gerät verbunden werden;

2,4 GHz Private-Protokoll-Verbindung

Einfache und schnelle Kalibrierung und Einrichtung

An Dritthersteller-Zubehör (Waffen, Tischtennisschläger usw.) anbringbar

89€ UVP

Wer die PICO 4 Ultra vorbestellt, bekommt kostenlose Motion Tracker und Spiele dazu! Der Zeitraum dafür ist vom 6. bis 19. September. Vorbestellungen laufen über Amazon, Media Markt, Saturn, Otto, Groover, Smartech, Cool Blue, Bestware und Galaxus.