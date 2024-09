New World: Aeternum – Das erwartet euch zum Launch

Es dauert nur noch wenige Tage, bis das MMO New World: Aeternum an den Start geht. Nach der erfolgreichen Beta folgt der finale Release. Zeit also, um zu checken, was uns zum Release alles erwartet. Wer weniger lesen möchte, der scrollt bis ans Ende zum Video, wo es ebenfalls um die Inhalte des Spiels geht.

New World kann dank des Feedbacks von Spielern, dank saisonaler Inhalte und umfangreicher Geschichten beständig weiter wachsen, sich verändern und anpassen. Seit dem Start des Spiels im September 2021 sind in Aeternum viele Expeditionen, Waffen, Bedrohungen, Zonen und Spielmodi dazugekommen. Zudem wurden Haupthandlungsaufgaben überarbeitet und weitreichende Komfortverbesserungen vorgenommen.

New World: Aeternum ist das definitive New World-Spielerlebnis. Es umfasst das Basisspiel New World sowie die Expansion Rise of the Angry Earth und alle Inhalts-Updates wie z. B. die Schwefelsandwüste sowie eine überarbeitete Erzählweise mit verbesserten Dialogen, Filmsequenzen im Spiel, vorab gerenderte Szenen, die erste richtig große PvP-Zone, einen anspruchsvollen Raubzug für 10 Spieler, neue Endgame-Einzelprüfungen und vieles mehr.

Neue Expeditionen, Waffen, Bedrohungen, Gebiete und Spielmodi, sowie eine überabeitete Hauptstory und jede Menge QoL-Verbesserungen, basierend auf tiefgehendem Spieler-Feedback.

Die neue PvP-Zone Der Verfluchte Nebel, in der Abenteurer verfluchte Dublonen sammeln, die sie heil aus der Zone schaffen müssen, bevor andere Spieler ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.

Der Zehn-Spieler-Raubzug Hort der Gorgonen, in dem sie verhindern müssen, dass die Gorgonen eine Armee aus Herkynen zusammenstellen. Im Hort warten herausfordernde Rätsel und epische Bosskämpfe.

Neue PvP-Zone: Der verfluchte Nebel

In den nebligen Gebieten im Südwesten des Entermesserriffs herrscht Gesetzlosigkeit. Dort treibt der Fluch der „Goldgier“ nach den Schätzen der La Esperanza Schatzsucher in mörderischen Wahn. Selbst die engsten Gefährten verraten einander. Sammelt verfluchte Dublonen und Rohstoffe, doch flieht rechtzeitig, bevor euch andere Jäger eure Beute abjagen. In einem bald erscheinenden Artikel werden wir hinter die Kulissen gehen und uns den verfluchten Nebel genauer anschauen.

Neuer Raubzug für 10 Spieler: Der Hort der Gorgonen

Eine der spannendsten neuen Funktionen ist unser erster Raubzug für 10 Spieler, der Hort der Gorgonen. Nachdem Spieler Medusa in Neu-Olymp besiegen, erfahren sie von einer neuen Bedrohung. Die Gorgonen haben sich erhoben und scharen eine Armee der Herkynen um sich. Um sie aufzuhalten, müsst ihr ein Team von mächtigen Spielern zusammenstellen, in den Hort eindringen und einen Spießrutenlauf von anspruchsvollen Rätseln und epischen Bosskämpfen überstehen. Mehr dazu erfahrt ihr in einem bevorstehenden Intensivkurs unserer Entwickler.

Dies ist das erste Kapitel einer neuen Ära für uns, und wir können es kaum erwarten, alle Dinge, an denen wir gearbeitet haben, mit euch im Oktober zu teilen. Vielen Dank für eure Unterstützung! Wir sehen uns in Aeternum.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

New World: Aeternum erscheint am 28. September für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X. Hier findet ihr die offizielle Webseite.