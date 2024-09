KOSMOS Homefarming – Brettspiel-Test

Gemeinsam eine Runde spielen und dabei etwas über den Garten lernen, das geht mit Homefarming – Das Spiel vom KOSMOS Verlag. In dem nach einer Idee von Bestseller-Autorin Judith Rakers entwickelten Brettspiel bewirtschaftet jeder Spielende eine kleine Farm und strebt nach dem höchsten Ertrag.

„Machs dir lecker zu Hause – ganz spielerisch! Bei diesem Brettspiel für die ganze Familie können zwei bis vier Spielerinnen und Spieler ihren eigenen kleinen Garten bewirtschaften. Nach drei Runden bzw. Gartenjahren wird abgerechnet: Wer hat am meisten geerntet und den Platz in seinem Garten am geschicktesten genutzt? Wer hatte die Jahreszeiten und Schädlinge im Griff? Und bei wem sind sogar Hühnerfreunde eingezogen, die Extra-Punkte bringen? Echtes Gartenwissen wird in diesem Spiel zum Homefarming-Spaß für die ganze Familie! Denn die Spielkarten bieten nicht nur hilfreiche Informationen für das Spiel, sondern auch für den Anbau im echten Garten. Nach einer Idee von Bestseller-Autorin Judith Rakers, die selbst eine kleine Farm bewirtschaftet und Spiele-Autor Michael Kallauch, dem Profi fürs Punktesystem. Und jetzt: Macht´s euch lecker zu Hause!“

Alter 8-99 Anzahl Spielende 2-4 Spieldauer 45 Minuten Autor Michael Kallauch Abmessungen (LBH) 300 x 298 x 64 mm Art Nr. KOSMOS 68345 EAN 4002051683450

Zum Inhalt:

Bei einem ersten Blick auf den Inhalt von Homefarming – Das Spiel zeigt sich, dass hier wirklich vollständig auf Plastik verzichtet wurde. Die Spielchips und alle Spielflächen sind aus stabilem Karton gefertigt, genau wie auch die Spielkarten. Dazu gibt es noch kleine Gewächshäuser aus Holz. Insgesamt setzt sich der Inhalt des Spiels wie folgt zusammen:

1 Spielplan (mit zwei Seiten)

4 Ablagetafeln (Mein Garten)

112 Karten (Pflanzen, Plagen, Bauvorhaben)

1 Startspieler-Chip

5 Punkte-Marker

1 Gartenjahr-Marker

52 Aktions-Chips

24 Hühner-Chips

40 Kümmer-Marker

10 Gewächshäuser

Der Spielablauf:

Wie man es sich denken kann, dreht sich in diesem Spiel alles um das Pflanzen und Ernten. In drei Gartenjahren kann man durch Ernteerträge Punkte sammeln, um so den Sieg davon zu tragen. Spielen kann man in zwei verschiedenen Modi, mit oder ohne Gewächshäuser und Bauvorhaben als zusätzliche Komplexitätsebene.

In der Basis-Variante kann man Gemüse und Obst auf Feldern anbauen und ernten, darüber hinaus gibt es noch Hühner, mit denen man Punkte sammeln kann. Jeder Spielende verfügt über eine gewisse Anzahl an Aktions-Chips, die man entsprechend der Aktion in der Mitte des Spielplans ablegen muss. Die Reihenfolge der Aktionen gibt dabei den Verlauf des Gartenjahres vor und mit jeder Aktion schreitet die Zeit voran. Ein Spielzug kann dabei aus verschiedenen Aktionen bestehen:

Saatgut kaufen:

Hier darf man sich entsprechend dem Aktionsfeld zwischen einer und drei Saatgut-Karten aus der Auslage auswählen.

Hier darf man sich entsprechend dem Aktionsfeld zwischen einer und drei Saatgut-Karten aus der Auslage auswählen. Aussäen:

Ein zentrales Feld für unseren Garten, denn nur, wenn wir hier einen Aktions-Chip ablegen, können wir etwas anpflanzen. Wichtig ist dabei stets auf die Monate zu achten, denn die verschiedenen Saaten haben unterschiedliche Pflanzzeiträume.

Ein zentrales Feld für unseren Garten, denn nur, wenn wir hier einen Aktions-Chip ablegen, können wir etwas anpflanzen. Wichtig ist dabei stets auf die Monate zu achten, denn die verschiedenen Saaten haben unterschiedliche Pflanzzeiträume. Ernten:

Auch hier müssen wir wieder aufpassen, da die Pflanzen natürlich auch erst in bestimmten Monaten erntereif sind. Bei Obstpflanzen gilt, dass man diese stets erst im nächsten Jahr ernten kann. Bei einigen Pflanzen kann man Bonuspunkte bekommen, in dem man mehrere gleichzeitig erntet oder sich besonders gut um diese gekümmert hat. Die richtige Taktik ist hier also durchaus entscheidend.

Hühner einziehen lassen:

Erreichen wir dieses Feld können wir so viele Hühner, wie dort angegeben, bei uns einziehen lassen. Allerdings müssen wir diese erst verdeckt hinlegen, denn Punkte bringen uns die Hühner nur dann, wenn wir uns gut um sie kümmern.

Erreichen wir dieses Feld können wir so viele Hühner, wie dort angegeben, bei uns einziehen lassen. Allerdings müssen wir diese erst verdeckt hinlegen, denn Punkte bringen uns die Hühner nur dann, wenn wir uns gut um sie kümmern.

Kümmern:

Für Bonuspunkte bei den Pflanzen und um mit unseren Hühnern Punkte zu sammeln, müssen wir uns gut um diese kümmern. Erreichen wir ein Kümmer-Feld können wir einen Kümmer-Marker an eine Pflanze anlegen oder zwei Hühner umdrehen.

Für Bonuspunkte bei den Pflanzen und um mit unseren Hühnern Punkte zu sammeln, müssen wir uns gut um diese kümmern. Erreichen wir ein Kümmer-Feld können wir einen Kümmer-Marker an eine Pflanze anlegen oder zwei Hühner umdrehen.

Plagen:

Manche Aktionsfelder lösen Plagen aus, diese gelten für alle Spielenden und bringen einen teils durchaus erheblichen Punktemalus mit sich.

Manche Aktionsfelder lösen Plagen aus, diese gelten für alle Spielenden und bringen einen teils durchaus erheblichen Punktemalus mit sich.

Ein Gartenjahr ist zu Ende, wenn entweder auf dem Spielplan das letzte Feld des Jahres erreicht wurde, oder die Spielenden keine Aktions-Chips mehr zur Verfügung haben. Nicht geerntetes Gemüse müssen wir nun entfernen, Obstpflanzen können wir nun umdrehen. Unsere Hühner können wir behalten, allerdings müssen wir diese wieder verdeckt hinlegen, nachdem wir die Punkte gezählt haben. Ein Gartenjahr ist nun vorbei und das nächste beginnt. Das Spiel erstreckt sich über insgesamt drei Jahre. Daher muss man beispielsweise mit Obst wirklich sehr taktisch vorgehen, da man bei manchen Obstbäumen zwei Stück besitzen muss, um für die Ernte Punkte zu bekommen. Durch die Wartezeit von einem Jahr macht es natürlich auch nur Sinn im ersten oder zweiten Jahr Obst anzupflanzen, damit die Ernte erfolgen kann. Ebenso kann es taktisch gut sein, zum Ende einer Runde nochmal Saatgut einzukaufen, damit man im nächsten Jahr direkt mit der Aussaat beginnen kann.

In der Variante für Profis nutzt man die zweite Seite des Spielplans, denn hier kommen noch Gewächshäuser ins Spiel. So kann man manche Pflanzen früher aussähen und bestimmte Pflanzen erfordern stets ein Gewächshaus. Damit man diese bauen kann, wird das Spiel um die Aktion Bauen erweitert. Weitere Bauvorhaben ermöglichen es hier auch noch einen Schutz vor Plagen zu realisieren. Darüber hinaus muss man die Fruchtfolge beachten, das heißt auf jedem Feld dürfen nacheinander nur Pflanzen aus verschiedenen botanischen Familien und unterschiedlichem Zehrgrad gepflanzt werden. Die dafür notwendigen Informationen finden sich auf den Saatgutkarten.

Der Schwierigkeitsgrad und der Einstieg ins Spiel:

Im ersten Moment klingt der Ablauf recht komplex, doch es ist einfacher, als man zunächst denkt. Natürlich gibt es einige Abhängigkeiten und Zusatzregeln, die es zu beachten gilt, doch schon in der ersten Runde hat man diese schnell verinnerlicht. Somit ist das Spiel auch für jüngere Kinder gut zugänglich und mit etwas Hilfe kann man die untere Altersgrenze durchaus etwas tiefer ansetzen. Für die erste Runde sollte man gut eine halbe bis dreiviertel Stunde mehr Zeit einplanen, um einmal alle Regeln gelesen und die Spielzüge geübt zu haben. Alles Weitere ergibt sich dann in der ersten Runde und alle beteiligten hatten direkt viel Spaß. Der Schwierigkeitsgrad ist somit moderat, hier gibt es noch bedeutend komplexere Spiele. Einen großen Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad hat natürlich auch die Herangehensweise aller Beteiligten, da Aktions-Chips nur im Zeitverlauf voranschreitend abgelegt werden dürfen, kann man hier seinen Gegner durchaus mal so manche Steine in den Weg legen.

Fazit:

Der KOSMOS Verlag bietet mit Homefarming – Das Spiel ein wirklich sehr unterhaltsames Spiel für Familien und Gartenfreunde. Auch, wenn es auf den ersten Blick recht komplex wirkt, ist der Einstieg ins Spiel dank der gut verständlichen Spielanleitung sehr gut möglich. So hat man schon in der ersten Spielrunde viel Spaß. Nebenbei lernt man durchaus einiges über Säe- und Ernteperioden der verschiedenen Pflanzen. Zusätzlich kann man auf den Saatgutkarten noch weitere Informationen über die jeweiligen Gemüse- und Obstsorten nachlesen und lernen. So hat eine Spielrunde zwar den Spielspaß im Fokus, aber ein pädagogischer Mehrwert ist stets dabei. Das Spiel wurde berechtigterweise als „Lernspiel des Monats“ ausgezeichnet. Mit einem UVP von 29,99 € ergibt sich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Brettspiel Homefarming – Das Spiel wurde Game2Gether vom KOSMOS Verlag für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.