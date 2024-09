Entwicklerstudio Pathea Games hat eine Kickstarter-Kampagne für den My Time at Sandrock-Nachfolger ins Leben gerufen. My Time At Sandrock konnte in unserem Test im vergangenen November ebenso überzeugen, wie bereits zuvor My Time At Portia.

Für das Projekt „My Time At Evershine“ setzen die Entwickler auf einen völlig neuen Grafikstil. Neben einer Einzelspielerkampagne soll es auch einen Multiplayer-Koop geben.

Pathea Games nutzt hierfür die Erfahrungen aus der beliebten „My Time“-Serie. My Time at Evershine soll nicht nur Fans von Lebenssimulationen, sondern auch RPG-Enthusiasten ansprechen. Mit tiefgründigen Rollenspielelementen, eingebettet in einer gemütlichen Lebenssimulation, lädt Pathea die Spieler ein, die Welt von Evershine in einer über 40 Spielstunden langen Erzählung zu erkunden.

In „My Time at Portia“ und „My Time at Sandrock“ schlüpften die Spieler in die Rolle des Baumeisters, der wichtige Aufgaben erledigen musste, um die Stadt am Laufen zu halten. My Time at Evershine führt jedoch eine neue Dynamik ein, indem es die Rolle des Spielers verändert und Sie vom Erbauer zum Gouverneur erhebt.

Als Schlüsselfigur der Stadt beginnt alles mit einem bescheidenen Lagerfeuer. Der Spieler muss mit seiner Vision die Führung übernehmen und die Entwicklung der gesamten Stadt und ihrer Bürger vorantreiben. Da andere Charaktere die kleineren Routineaufgaben übernehmen, bleibt dem Spieler mehr Zeit und Freiheit, sich auf die Gestaltung der Zukunft der Stadt zu konzentrieren.

Die ersten Bilder gibt es bereits im Teaser-Trailer:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Pathea Games verspricht für die Fortsetzung folgende Features:

Brandneue Story-Kampagne

Sei der Gouverneur einer brandneuen Siedlung am Rande der Freien Städte. Stelle Dich dem allmächtigen Duvos-Imperium. Rekrutiere Siedler, baue eine Infrastruktur auf, zähme die Wildnis und führe das Volk.

Neuer Grafikstil

My Time At Evershine soll das bisher schönste und realistischste Spiel des Franchise werden. Versprochen sind weitläufigere und abwechslungsreichere Umgebungen, realistischere Charaktere und Animationen dank Motion-Capture.

Multiplayer-Koop

Zum ersten Mal in der My Time-Reihe soll die Kampagne sowohl für Einzelspieler als auch im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern spielbar sein.

Kickstarter-Kampagne

My Time At Evershine befindet sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Die Kickstarter-Kampagne startet weltweit am 24. September 2024. Pathea lädt alle, die an dieser aufregenden neuen Richtung für die My Time-Reihe interessiert sind, herzlich ein, sich noch heute auf der Kickstarter-Seite anzumelden und die Fortsetzung zu unterstützen, sobald sich das Finanzierungsfenster öffnet.

„My Time at Sandrock hat viel gekostet, etwa 12 Millionen Dollar, und wir gehen davon aus, dass das Budget für Evershine auch in diesem Bereich liegen wird“, erklärte Zifei Wu, Creative Director der My Time-Reihe.

„Durch die zusätzliche Finanzierung in diesem frühen Entwicklungsstadium können wir größere und bessere Features planen und der Community direktes Feedback geben, während wir noch über Schlüsselelemente des Designs und der Umsetzung des Spiels entscheiden.“

Wir dürfen also gespannt sein, ob und wie sich die Entwicklung eines weiteren Teils des Franchise gestaltet.

Quelle: Pathea Gmes