JBL bringt die Party mit dem PartyLight zum Leuchten

Der Audiospezialist JBL ist schon lange für Partylautsprecher mit einer effektvollen Beleuchtung bekannt. Nun erscheinen die beliebten Partybox-Modelle JBL PartyBox Stage 320 und JBL PartyBox Club 120 auch in der Trendfarbe Weiß. Für eine noch effektvollere Lichtshow wird die PartyBox-Reihe noch um das JBL PartyLight Beam und JBL PartyLight Stick erweitert.

1 von 4

Die JBL PartyBox Stage 320 und PartyBox Club 120 White kombinieren ein neues, klares Design mit den typischen orangefarbenen JBL Akzenten. So beeindrucken beide Modelle auf Party, Geburtstagen und anderen Anlässen, die eine kraftvolle musikalische Untermalung erfordern, mit ihrem Sound und den beeindruckenden Lichteffekten. Dank eines Teleskopgriff und stabiler Räder lässt sich die JBL PartyBox Stage 320 trotz ihrer Größe problemlos transportieren. Die JBL PartyBox Club 120 ist dank ihrer kompakteren Abmaße und des Tragegriffs ebenfalls für innen und außen geeignet. Die JBL PartyBox Stage 320 erreicht eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden, die JBL PartyBox Club 120 bis zu 12 Stunden. So sind auch lange Partynächte kein Problem, sollte die Laufzeit dennoch mal nicht ausreichend sein, lässt sich der Akku austauschen.

1 von 4

Mit den PartyLights möchte JBL die Lichteffekte der PartyBoxen noch weiter in den Mittelpunkt setzen oder ermöglicht so einen ganzen Partyraum auszuleuchten. Das JBL PartyLight Beam besitzt ein 330° Farbdisplay und ermöglicht so eine lebendige, raumfüllende Partybeleuchtung passend zu jeder Musik und jedem Style. Es kann einfach an eine JBL PartyBox angeschlossen werden. Das JBL PartyLight Stick ist batteriebetrieben und erreicht so bis zu acht Stunden Spielzeit. Es synchronisiert seine 360°-LED-Lichtshow mittel KI-Algorithmus mit der Playlist und erweitert so die Lichteffekte. Eine Einstellung der Lichteffekte erfolgt über die JBL PartyBox oder die JBL ONE-App.

1 von 5

Für das ultimative Partyerlebnis lassen sich mehrere JBL PartyBoxen via Auracast koppeln und mit den PartyLights über Bluetooth verbinden. Bei der PartyBox Stage 320 und PartyBox Club 120 ist Auracast allerdings derzeit noch nicht verfügbar.

Preise und Verfügbarkeit:

Alle Produkte sind ab September über JBL.com verfügbar, der UVP lautet wie folgt: