Heilkräuter und ihre Rolle in der Gaming-Welt: Mehr als nur grüne Blätter

Heilkräuter haben in der Welt der Videospiele seit Jahren einen festen Platz. Ob in düsteren Horror-Titeln wie Resident Evil oder weitläufigen RPGs wie The Witcher: Pflanzen und Kräuter sind in zahlreichen Games der Schlüssel zur Regeneration und stärken unsere Spielfiguren in den Situationen, in denen sie am meisten Unterstützung brauchen.

Doch was macht eigentlich die große Faszination des Sammelns, Mixens und Nutzens dieser grünen Begleiter aus? Der folgende Beitrag erklärt es.

Das Prinzip hinter den Heilpflanzen

Die Nutzung von Heilkräutern in Videospielen ist eng mit der grundlegenden Überlebensmechanik verbunden.

In Resident Evil spielen Kräuter zum Beispiel eine zentrale Rolle in dem Kampf um das Überleben. Die Spieler müssen sie clever kombinieren, um ihre Wunden zu heilen oder ihre allgemeine Gesundheit zu steigern. Die grüne, rote und blaue Kräutervielfalt des Spiels ermöglicht es den Gamern dabei, unterschiedliche Heilmittel zu kreieren – immer abhängig von ihrer aktuellen Notlage. Diese einfache, aber dennoch überaus effektive Spielmechanik vermittelt dem Spieler das Gefühl, aktiv für das Überleben der Spielfigur verantwortlich zu sein.

Auch in RPGs wie The Witcher 3 ist die Kräuterkunde tief in dem Gameplay verankert. Geralt, der Hexer, benötigt verschiedene Pflanzen, um mächtige Tränke zu brauen. Diese dienen ihm dann im Kampf gegen Monster oder für die Heilung. Diese Mechaniken sorgen für eine besondere Form der Immersion: Der Spieler muss stets aufmerksam bleiben und die vorhandenen Ressourcen möglichst effizient managen.

Der Bezug zur realen Welt

Interessanterweise sind viele dieser fiktiven Heilkräuter von realen Pflanzen inspiriert. In der Realität gibt es schließlich ebenfalls eine Vielzahl von Pflanzen, die heilende oder zumindest beruhigende Eigenschaften haben.

So findet sich beispielsweise Lavendel − das bekannt für seine entspannende Wirkung ist − in vielen Spielen als gängige Zutat für Heiltränke wieder. Doch nicht nur Lavendel, auch andere Pflanzen wie Kamille oder Ginseng sind oft Vorbilder für die virtuelle Heilmittel.

Als besonders spannendes Beispiel für die Nutzung realer Pflanzen im Gaming könnten auch Cannabis Setzlinge dienen. Während es sich bei ihnen in vielen Ländern noch immer um ein kontroverses Thema handelt, sind die heilenden Eigenschaften der Pflanze mittlerweile wissenschaftlich unbestritten. In der modernen Medizin werden Cannabis-Produkte beispielsweise bereits regelmäßig bei Schmerzen oder zur Entspannung eingesetzt.

In der Welt der Videospiele könnten solche Setzlinge, die für Heiltränke oder sogar zur Beruhigung der Spielfigur genutzt werden, eine überaus spannende und realitätsnahe Komponente darstellen.

Warum passen Heilpflanzen so gut ins Gaming?

Doch warum sind Pflanzen und Kräuter nun so beliebt in Videospielen? Ein Grund liegt sicherlich in der interessanten Balance zwischen Gefahr und Heilung.

In der oft überfordernd wirkenden Spielwelt, in der zahlreiche Monster und Feinde hinter jeder Ecke auf den Spieler lauern, bieten die Heilkräuter einen wichtigen Ruhepol. Sie symbolisieren Hoffnung, Regeneration und Stärke. Egal, wie schlimm die Lage auch sein mag – das richtige Kraut kann oft die Wende für den Spielerfolg bringen.

Zudem schaffen die Pflanzen im Spiel eine wichtige Verbindung zur Natur und damit zur Realität. In einer ansonsten oft fantastischen Umgebung wirkt dies überaus erfrischend. Einige Spiele, wie zum Beispiel Stardew Valley oder Harvest Moon, gehen sogar so weit, dass der Pflanzenbau und die Ernte die zentralen Elemente des Spiels darstellen.