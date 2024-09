Funko Fusion – Eindrücke von der gamescom

Auf der gamescom konnten wir das kommende Spiel Funko Fusion anspielen. In einem fiktiven Universum tummeln sich etliche Lizenz-Figuren mit den markant übergroßen Köpfen und sorgen für ordentlich Wirbel.

An der Auswahl unterschiedlichster Figuren wird es jedenfalls nicht mangeln. Das Funko-Franchise verfügt über ein riesiges Portfolie unterschiedlichster Lizenzen, aus denen man Welten und Figuren ins Spiel integrieren kann. Fast so, als sei der Kreativität der Entwickler der Spieleschmiede 1010 Games nur wenige Grenzen gesetzt. Und als seien Masters of the Universe, Zurück in die Zukunft, Kampfstern Galactica usw. noch nicht genug, kündigte man auf der gamescom mit Mega Man gleich das nächste Universum für Funko Fusion an. Man kann erahnen, wie sehr man sich austoben kann.

Innerhalb unserer rund 20 minütigen Session auf der gamescom konnten wir uns ein Level aus Hot Fuzz anschauen. Das Design des Levels spiegelte unverkennbar den Charme der Cornetto Trilogie wider. Dreh- und Angelpunkt war der ikonische Dorfplatz mit dem Brunnen. Dort tummelten sich allerhand Feinde herum, denen wir mit dem Maschinengewehr ordentlich Dampf unter dem kastenförmigen Hintern machten. Beim Zerplatzen hinterlassen diese Klunker, die wir einsammeln für spätere Upgrades. Quer durch das offen begehbare Level finden wir Schalter, die man entweder sofort aktivieren kann oder die eine Zwischenstufe von einem Minirätsel sind. Die Variation reicht von Reihenfolgen bis hin zur Erledigung von Sammelgegenständen.

Sehr cool fanden wir den Wechsel der Spielfiguren, der quasi on the fly funktioniert. Findet man im Level einen virtuellen Verkaufskarton von Funko Pop, kann man sich daraus einen neuen Charakter wählen. So gingen wir das Level mal mit Orko (Zauberstab mit Fernangriff) und mal mit He-Man (Nahkampf mit Schwert) an. Daraus plus die Fähigkeiten ergeben dann ein Bild, das ganz unterschiedliche Herangehensweisen zur Lösung des Levels ermöglicht. Vermutlich werden auch bestimmte Skills später notwendig, um verborgene Passagen und ähnliche Geheimnisse zu lüften.

Funko Fusion Galerie 1 von 7

Unverkennbar ist die Tatsache, dass sich das Entwicklerteam von Funko Fusion aus ehemaligen Mitgliedern von TT Games zusammensetzt. Da klingelt doch etwas? Richtig, TT Games steht sinnbildlich für die bekannten und beliebten Lego Videospiele. Den Bogen zwischen beiden Spielen bekommt man sehr schnell gespannt, denn rein vom Gameplay her spielen sich beide Titel sehr ähnlich.

Was wir an dieser Stelle festhalten können: Rein Optisch wird in Funko Fusion Abwechslung groß geschrieben. Einer der Entwickler zeigte uns Bilder oder kurze Sequenzen anderer Spielwelten, die allesamt klasse aussahen. Beim Gameplay wissen wir an dieser Steller noch nicht genau, wie sehr sich die Abschnitte auch spielerisch voneinander unterscheiden werden. Wir hätten gerne mehr gesehen, aber die Zeit war leider begrenzt. Für einen ersten Eindruck reichte es dennoch und von uns gibt es einen Daumen nach oben!

Funko Fusion erscheint am 13. September für PC (via Steam, dort ist auch eine Demo erhältlich), Playstation 5 und Xbox Series S/X. Im November folgt die Veröffentlichung für PS4, während ihr für die Switch bis Dezember warten müsst. Somit wäre das Spiel überaus passend, um die Wunschliste zu füllen.

Für weitere Infos empfehlen wir euch einen Blick auf die offizielle Webseite von Funko Fusion.