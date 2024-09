Empire of the Ants – Neues Gameplay-Video veröffentlicht

Im kommenden Strategiespiel Empire of the Ants schlüpfen wir in die Rolle einer Ameise, die ihrem Bau inmitten der Herausforderungen der Natur zu Größe und Stärke verhelfen möchte. Ein neues Video zeigt nun zahlreiche Szenen direkt vom Gameplay, so dass wir einen tollen Einblick bekommen, wie sich Empire of the Ants spielen wird.

In Empire of the Ants tauchen Spieler in Gestalt einer Ameise ein in ein Ökosystem mitten im Wald von Fontainebleau. Sie schlüpfen in die Rolle von 103.683e, einer entschlossenen Ameise, die ihre Kolonie beschützen will. Jede Entscheidung ist von großer Bedeutung, jeder Zug ist strategisch und jede Eroberung spiegelt das Geschick der Spieler bei der Erkundung einer Welt wider, in der die kleinsten Lebewesen eine immense Macht ausüben. Strategie, Erkundung, Kämpfe und sogar Allianzen mit der einheimischen Tierwelt sind notwendig, um aus den unzähligen Herausforderungen, die auf die Spieler warten, siegreich hervorzugehen.

Empire of the Ants wurde vom renommierten Studio Tower Five mit der Unreal Engine 5 entwickelt und bietet den Spielern ein strategisches Echtzeit-Erlebnis, das von Bernard Werbers kultiger Saga inspiriert ist. Spieler erwartet ein spannendes Abenteuer, in dem sie eine Ameisenkolonie durch taktische und strategische Kämpfe in einer Welt von epischem Ausmaß zu Wohlstand führen müssen. Als Publisher fungiert Microids.

Über Empire of the Ants

Ein episches Abenteuer

Spieler schlüpfen in der Third-Person-Ansicht in die Rolle einer tapferen Ameise und entdecken einzigartige Fähigkeiten, die ihnen im Kampf und bei der Erkundung helfen können.

Ein 3D-Echtzeitstrategiespiel mit progressivem Schwierigkeitsgrad

Das Spiel bietet ein intuitives Erlebnis mit Tutorials für Neulinge, um die RTS-Grundlagen zu erlernen, und bietet gleichzeitig einen skalierbaren Schwierigkeitsgrad und fortgeschrittene Mechanismen für erfahrene Spieler.

Eine riesige Umgebung und örtliche Tierwelt

Empire of the Ants lädt die Spieler dazu ein, in einen fotorealistischen Wald einzutauchen, wo sie während ihrer Reise auf andere Ameisen und Waldbewohner treffen und mit ihnen interagieren.

Eindrucksvoll und fotorealistisch

Die Unreal Engine 5 erweitert die Grenzen des Fotorealismus, insbesondere für die Darstellung von Pflanzen und Tieren.

Auf den Jahreszeiten basierende Erzählung

Das Spiel bietet eine Erzählung, die dem Rhythmus der Jahreszeiten folgt und sich auf die Attribute der Wildtiere auswirkt, wie z. B. Geschwindigkeit, Widerstandsfähigkeit, Verstärkungen und mehr.

Singleplayer-Kampagne & Multiplayer

Intensive Online-Schlachten lassen die Spieler noch mehr Erfahrungen sammeln.

Die Qual der Wahl habt ihr bei der Auswahl der Editionen. Neben der Standard-Edition erscheinen weiterhin zwei erweiterte Editionen.

Limited Edition

Das Spiel

Ein Steelbook

Exklusive Lithografien

Ein digitales Artbook

Den Soundtrack als Download

Digital Deluxe Edition

Das Spiel auf PC mit drei Tagen Vorabzugang

Ein digitales Artbook

Exklusive Hintergrundbilder

Den Soundtrack als Download

Empire of the Ants erscheint am 7. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Darüber hinaus wird das Spiel eines der ersten sein, welches die Leistung der PlayStation 5 Pro mit 60 FPS voll ausschöpft und so für ein flüssiges und realistisches Erlebnis sorgt.