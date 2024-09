Die neue Kraken Elite von NZXT

Mit der Kraken bietet NZXT nun schon seit mehreren Generationen eine All-in-One-Wasserkühlung, die ein geradliniges Design mit hoher Kühlleistung und einem anpassbaren Display verbindet. Jetzt erscheint eine neue Version der NZXT Kraken Elite, die neben einer besseren Kühlleistung auch noch ein größeres Display bietet. Eine zentrale Neuerung ist hierbei die eigens mit CoolIT entwickelte Turbinenpumpe, mit der Durchsatz und Druck des Kühlmittels gesteigert werden, sodass sich die Kühlleistung um 10 % erhöht.

„Wir haben die maßgeschneiderte Turbinenpumpe von NZXT exklusiv mit CoolIT entwickelt, weil wir wussten, dass die Leistung der Flüssigkeitskühlung gesteigert werden musste,“ erläutert Johnny Hou, Gründer und CEO von NZXT. „Unsere kombinierten Jahre an Fachwissen aus dem Bauen von Hochleistungs-All-in-One-Kühlern haben uns die Entwicklung des neuen Kraken Elite ermöglicht, der konzipiert wurde, um den Kühlungsanforderungen von PC-Gamern gerecht zu werden. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit CoolIT fortzusetzen, um die Leistung des Kraken noch weiter zu steigern und neue Maßstäbe in der Branche zu setzen.“

Als Erstes fällt einem das um 30 % größere IPS-LCD-Display ins Auge, dass von einem Ring mit ARGB-Beleuchtung eingefasst wird. Mittels NZXT CAM können Nutzende nicht nur Bilder und GIFs anzeigen lassen, sondern auch Systemparameter, wie Temperaturen und Auslastungen visualisieren. Durch eine Integration von YouTube, Spotify und Google Photos stehen darüber hinaus noch viele weitere Möglichkeiten der Individualisierung zur Verfügung. Den neuen ARGB-LED-Ring kann man entweder einzeln ansteuern oder mittels „RGB Auto-Sync“ eine automatische Anpassung an den Displayinhalt aktivieren.

Auch Kabelmanagement und Installation wurden vereinfacht, denn nun werden die Kabel versteckt in einer der Schlauchummantelungen vom Pumpenkopf zum Radiator geführt, sodass das störende Kabel am Pumpenkopf entfällt. Die RGB-Version wird zudem mit den neuen Single-Frame-RGB-Lüftern geliefert, die die Montage weiter vereinfachen und auch die Optik noch sauberer erscheinen lassen. Die neue Version der Kraken ist mit den Intel-Sockeln LGA 1851/1700, 1200/115X und den AMD-Sockeln AM5 sowie AM4 kompatibel. Farblich ist die Non-RGB-Version nur in Schwarz verfügbar, die RGB-Version ist in Schwarz und Weiß verfügbar.

Hauptmerkmale des Kraken Elite:

Leistung: Lüfter mit hohem statischen Druck ermöglichen einen kräftigen Luftstrom im Kraken Elite, während der Zero RPM Mode bei geringer Auslastung für Ruhe sorgt. Der Kraken Elite RGB mit dem RGB Core-Einzellüfter aus der F-Serie ermöglicht einen optimalen Luftstrom und eine fantastische Beleuchtung mit rationalisierter Konnektivität. Die maßgeschneiderte Turbinenpumpe von NZXT stellt einen hohen Durchsatz und Kopfdruck für eine leistungsfähige und dennoch geräuscharme CPU-Kühlung zur Verfügung.

Lüfter mit hohem statischen Druck ermöglichen einen kräftigen Luftstrom im Kraken Elite, während der Zero RPM Mode bei geringer Auslastung für Ruhe sorgt. Der Kraken Elite RGB mit dem RGB Core-Einzellüfter aus der F-Serie ermöglicht einen optimalen Luftstrom und eine fantastische Beleuchtung mit rationalisierter Konnektivität. Die maßgeschneiderte Turbinenpumpe von NZXT stellt einen hohen Durchsatz und Kopfdruck für eine leistungsfähige und dennoch geräuscharme CPU-Kühlung zur Verfügung. Personalisierung: Stelle deine Lieblingsbilder oder -GIFs vor, halte die Systemleistung in Echtzeit nach und integriere dein System in Spotify, YouTube usw. Genieße lebhafte Grafik auf dem brandneuen IPS-Display mit ca. 6,90 cm Bildschirmdiagonale und einer gestochen scharfen Auflösung von 640×640 px, einer Bildwiederholungsrate von bis zu 60 Hz sowie breiten Blickwinkeln. Personalisiere den RGB-Ring mit dynamischen Beleuchtungseffekten oder synchronisiere ihn mit Bildschirminhalten und anderen RGB-Geräten.

Stelle deine Lieblingsbilder oder -GIFs vor, halte die Systemleistung in Echtzeit nach und integriere dein System in Spotify, YouTube usw. Genieße lebhafte Grafik auf dem brandneuen IPS-Display mit ca. 6,90 cm Bildschirmdiagonale und einer gestochen scharfen Auflösung von 640×640 px, einer Bildwiederholungsrate von bis zu 60 Hz sowie breiten Blickwinkeln. Personalisiere den RGB-Ring mit dynamischen Beleuchtungseffekten oder synchronisiere ihn mit Bildschirminhalten und anderen RGB-Geräten. Einbau: Einfacher Einbau mit vorab aufgetragener Wärmeleitpaste, einem einzelnen Kabelbaum und werkzeuglosen Halterungen für die neuesten CPU-Sockel von Intel® und AMD®. Die verlängerten Geflechtschläuche aus Gummi ermöglichen einen sorgenfreien Betrieb und langfristigen Auslaufschutz.

Preise und Verfügbarkeit:

Die NZXT Kraken Elite ist bald verfügbar und der UVP der einzelnen Modelle beträgt: